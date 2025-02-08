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Микрозаймы

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2025
Микрозаймы сравняли с землёй в Уфе
8 февраля, 08:25
2024
Влюбленная пенсионерка из Уфы лишилась ₽580000
Виртуальный мошенник сыграл на чувствах 66-летней уфимки, сообщает в понедельник, 14 октября, мэрия Уфы.
14 октября 2024, 05:46
Почему долги растут?
14 августа 2024, 08:09
В Башкирии выросло число долгов по микрозаймам
21 апреля 2024, 06:59
Сомнительное достижение: Башкирия занимает первое место по микрозаймам в ПФО
Несмотря на уменьшение количества выданных займов, республика занимает лидирующие позиции в стране.
15 февраля 2024, 08:00
Дефицит семейного бюджета: эксперты рассказали о росте микрозаймов в Башкирии
По мнению аналитиков, на рост кредитования повлиял сезонный фактор.
1 февраля 2024, 13:56

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