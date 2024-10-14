Влюбленная пенсионерка из Уфы лишилась ₽580000

Posted 14 октября, 05:46
Published 14 октября, 05:46
Modified 14 октября, 11:27
Updated 14 октября, 11:27
Всё началось как типичная история любви в интернете: общение, видеозвонки и, конечно же, романтические обещания. Но вместо счастья и радости пенсионерка оказалась на грани финансового краха. Виртуальный кавалер, представившийся «Франком Смитом», уверял её, что работает врачом в одной из «горячих точек». Но вот беда — у его сына возникли проблемы со здоровьем, и наш «герой» срочно нуждался в деньгах.
Сначала он попросил всего 250000 рублей, и доверчивая уфимка, не раздумывая, оформила кредит и перевела средства на его карту. Через несколько дней «Франк» снова вышел на связь с просьбой о помощи. На этот раз ему понадобилось ещё 330000 рублей, чтобы расплатиться за перелет и неуплаченные долги. И снова пенсионерка, полная благих намерений, взяла новые кредиты и микрозаймы, лишь бы помочь своему «возлюбленному».
Как же она осознала, что попала в ловушку? Всё выяснилось, когда женщина пришла в многофункциональный центр для рефинансирования своих кредитов. Сотрудники, увидев её документы и услышав историю, настоятельно посоветовали обратиться в полицию.
— Теперь дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщают в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, жительница Иглинского района, уставшая от скромной пенсии, поверила в возможность вернуть «сгоревшие» 30 лет назад банковские вклады.