Влюбленная пенсионерка из Уфы лишилась ₽580000

Сначала он попросил всего 250000 рублей, и доверчивая уфимка, не раздумывая, оформила кредит и перевела средства на его карту. Через несколько дней «Франк» снова вышел на связь с просьбой о помощи. На этот раз ему понадобилось ещё 330000 рублей, чтобы расплатиться за перелет и неуплаченные долги. И снова пенсионерка, полная благих намерений, взяла новые кредиты и микрозаймы, лишь бы помочь своему «возлюбленному».