Сомнительное достижение: Башкирия занимает первое место по микрозаймам в ПФО

Башкирия осталась на 4 месте по России по количеству взятых микрозаймов. Об этом сообщает отчёт Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По данным бюро, в январе число взятых «займов до получки» снизилось на 4% по сравнению с декабрём — большое количество кредитных обязательств под большие проценты тогда эксперты связывали с подготовкой к новогодним праздникам. Если в декабре 2023 года жители республики 105,2 тыс раз получили микрозаймы, то в прошлом месяце — 101 тыс. Это самый высокий показатель среди регионов ПФО, в Татарстане в микрофинансовые организации обращались лишь 86,5 тыс раз.