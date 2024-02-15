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Башкирия продолжает лидировать по числу микрозаймов в ПФО

Сомнительное достижение: Башкирия занимает первое место по микрозаймам в ПФО

15 февраля 2024, 08:00
Фото: 1MI

Башкирия продолжает лидировать по числу микрозаймов в ПФО

Несмотря на уменьшение количества выданных займов, республика занимает лидирующие позиции в стране.

В начале 2024 года в Башкирии снизилось число микрозаймов. Однако это не позволило республике покинуть первую пятёрку по микрокредитованию среди регионов страны.

Башкирия осталась на 4 месте по России по количеству взятых микрозаймов. Об этом сообщает отчёт Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По данным бюро, в январе число взятых «займов до получки» снизилось на 4% по сравнению с декабрём — большое количество кредитных обязательств под большие проценты тогда эксперты связывали с подготовкой к новогодним праздникам. Если в декабре 2023 года жители республики 105,2 тыс раз получили микрозаймы, то в прошлом месяце — 101 тыс. Это самый высокий показатель среди регионов ПФО, в Татарстане в микрофинансовые организации обращались лишь 86,5 тыс раз.

Первое место в стране занимает Москва (180 тыс случаев, рост 0,7% в январе), второе — Подмосковье, третье — Краснодарский край. Замыкает пятёрку Свердловская область.

Эксперты считают, что кроме «сезонного фактора» на снижение микрофинансового рынка повлияли действия регулятора — Центрального банка. ЦБ РФ ввёл лимиты на долговую нагрузку заёмщиков, которые не должны превышаться, а также потребовал снизить максимально возможную процентную ставку.

В прошлом месяце мы сообщали о спаде ипотечного кредитования.

В Башкирии зафиксирован спад ипотечного кредитования
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#Общество#Экономика#Кредиты#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Микрозаймы
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