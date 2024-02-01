Дефицит семейного бюджета: эксперты рассказали о росте микрозаймов в Башкирии

Средний чек одного микрозайма в Башкирии составил 9,41 тыс рублей — по этому показателю регион оказался на 13 месте. По сравнению с ноябрём рост среднего размера «займа до зарплаты» составил 1,6%. На первом месте — Москва с 11,4 тыс рублями.