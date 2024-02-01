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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Башкирия оказалась в лидерах по числу выданных микрозаймов

Дефицит семейного бюджета: эксперты рассказали о росте микрозаймов в Башкирии

1 февраля 2024, 13:56
Фото: 1MI

Башкирия оказалась в лидерах по числу выданных микрозаймов

По мнению аналитиков, на рост кредитования повлиял сезонный фактор.

Башкирия закрепилась в рейтинге регионов, которые чаще всего вынуждены обращаться к микрозаймам. Рейтинг за декабрь 2023 года составлен Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний чек одного микрозайма в Башкирии составил 9,41 тыс рублей — по этому показателю регион оказался на 13 месте. По сравнению с ноябрём рост среднего размера «займа до зарплаты» составил 1,6%. На первом месте — Москва с 11,4 тыс рублями.

По количеству выданных микрозаймов Башкирия оказалась в пятёрке лидеров. Первые три строчки заняли Москва, Московская область и Краснодарский край. В нашей республике в декабре выдано 112 739 микрозаймов — 4 место по этому рейтингу. Замкнула пятёрку лидеров Свердловская область. К ноябрю 2023 года рост количества выданных микрокредитов составил 4,2%.

Кредитная кабала усиливается: в Башкирии увеличилось число выданных микрозаймов
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Аналитики НБКИ считают, что причина роста микрофинансового кредитования — сезонный фактор. Дело в том, что людям пришлось увеличить траты на новогодние праздники, отметил директор по маркетингу Алексей Волков. А необходимость покрыть «кассовые разрывы» из-за дефицита семейного бюджета до следующей зарплаты вынудила их обращаться к микрофинансовому рынку.

#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Кредитование#Идэль Гумеров#Микрозаймы
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