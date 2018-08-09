Рустэм Хамитов занял 4 место в медиа-рейтинге глав регионов ПФО

Компания «Медиалогия» представила очередной месячный медиа-рейтинг губернаторов (глав субъектов) Приволжского федерального округа (ПФО). Глава Башкирии Рустэм Хамитов по итогам июля в рейтинге на 4 месте, по сравнению с прошлым месяцем это место осталось неизменным.
«Медиалогия» составляет рейтинг на основе медиа-активности глав регионов. В июле Рустэм Хамитов, в частности, высказывался на тему проекта «Бережливое правительство», призывал жителей Башкирии учить китайский язык, провел заседание по развитию науки, где, в том числе, речь шла о развитии туризма с помощью геопарков.
На первом месте в медиа-рейтинге за июль глава Татарии Рустам Минниханов, также без изменения позиции за месяц. Его предложение разрешить продавать пиво во время спортивных мероприятий, озвученное главе государства, обсуждалось в медиа-сфере достаточно активно. Также аналитики отметили планируемое открытие IT-центра в Иннополисе.
На втором и третьем медиа-местах в рейтинге за июль, соответственно, глава Нижегородской области Глеб Никитин и глава Самарской области Дмитрий Азаров.
В общероссийском медиа-рейтинге глав регионов лидирует мэр Москвы Сергей Собянин. Ильдар Минниханов на 3 месте, Рустэм Хамитов на 24-м.