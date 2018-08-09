Рустэм Хамитов занял 4 место в медиа-рейтинге глав регионов ПФО

На первом месте в медиа-рейтинге за июль глава Татарии Рустам Минниханов, также без изменения позиции за месяц. Его предложение разрешить продавать пиво во время спортивных мероприятий, озвученное главе государства, обсуждалось в медиа-сфере достаточно активно. Также аналитики отметили планируемое открытие IT-центра в Иннополисе.