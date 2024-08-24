Хабиров попал в топ-15 глав регионов

В современном мире социальные сети становятся важным индикатором общественного мнения и популярности политиков. В этом контексте данные за июль 2024 года представляют собой интересный срез внимания к губернаторам различных регионов России. Хабиров, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим месяцем, стал одним из наиболее обсуждаемых глав регионов.