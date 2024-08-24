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Хабиров попал в топ-15 глав регионов

Хабиров попал в топ-15 глав регионов

24 августа 2024, 04:54
Фото: 1MI
Аналитический центр «Медиалогия» подготовил рейтинг по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцсетях.

В современном мире социальные сети становятся важным индикатором общественного мнения и популярности политиков. В этом контексте данные за июль 2024 года представляют собой интересный срез внимания к губернаторам различных регионов России. Хабиров, поднявшись на две позиции по сравнению с предыдущим месяцем, стал одним из наиболее обсуждаемых глав регионов.

Согласно отчету «Медиалогии», количество упоминаний Радия Хабирова составило 27,44 тысячи сообщений. Вероятно, активность обсуждения деятельности главы Башкортостана связана с реализацией важных социальных и инфраструктурных проектов, а также с проведением ярких культурных мероприятий.

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На верхних строчках списка расположились такие известные фигуры как Рамзан Кадыров из Чечни (155,38 тыс. сообщений) и Сергей Собянин из Москвы (114,09 тыс. сообщений), которые удерживают свои позиции без изменений по сравнению с предыдущими месяцами. В тройку также входит Вячеслав Гладков из Белгородской области (71,02 тыс. сообщений).

Интересно отметить динамику других губернаторов: Денис Паслер из Оренбургской области поднялся на три позиции до 4-го места (54,25 тыс.), а Алексей Смирнов из Курской области совершил впечатляющий прыжок на восемь мест до 10-й позиции (35,08 тыс.).

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