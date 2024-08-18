Мэр Уфы вкатился в топ-3 на электросамокате

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев попал в топ-3 мэров городов ПФО в июле 2024 года по версии сервиса «Медиалогия». Этот сервис на основе медиа-окружения персоны чиновника высчитывает его личный индекс популярности и расположения к нему публики. В сравнении с рейтингом июня Ратмир Мавлиев поднялся на одну строчку с четвертого места. Авторы исследования подробно указывают, за какие заслуги мэр Уфы попал в топ-3.



На первом месте в списке указана езда на электросамокате. Об этой поездке ранее сообщал Mkset. Так, 18 июля Ратмир Мавлиев лично опробовал новый мобильный транспорт для патрулирования «Уфимского ожерелья»: электросамокаты закупили для центра общественной безопасности. Кроме того, Ратмир Мавлиев смог поднять свой медиа-индекс выездным совещанием на Шакшинском мосту, постоянными видеовизитами к новому арт-объекту из старой водонапорной башни, а также поездкой в зону СВО во время командировки в Луганск.



Первое место в рейтинге мэров столиц регионов ПФО в июле 2024 года занял глава Нижнего Новгорода, второе — Ульяновска.