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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 05:15

Эксперты бьют тревогу: в Европе наблюдается вспышка смертельной болезни

В Европе наблюдается вспышка попугайной лихорадки

7 марта 2024, 04:57
Фото: PxHere

Эксперты бьют тревогу: в Европе наблюдается вспышка смертельной болезни

Жертвами опасного заболевания стали уже пятеро человек.

В Европе пятеро человек погибли в результате вспышки орнитоза или попугайной болезни. Об этом пишут ведущие издания англоязычной прессы. По данным Всемирной организации здравоохранения, внезапный рост числа заболевших зафиксировали в Нидерландах, Австрии, Дании и Швеции.

Отмечается, что все случаи заболевания между собой не связаны — больные никак не связаны между собой, кроме того, пациенты не ездили за границу и не контактировали с дикими птицами.

Как правило, орнитоз вызывает легкие симптомы, такие как головная боль и кашель. Однако в тяжелых случаях он может привести к тяжелой пневмонии и менингиту.

#Общество#Европа#Лихорадка#Заболевание#Орнитоз#Попугайная болезнь#Всемирная организация здравоохранения
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