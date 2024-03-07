В Европе наблюдается вспышка попугайной лихорадки

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В Европе пятеро человек погибли в результате вспышки орнитоза или попугайной болезни. Об этом пишут ведущие издания англоязычной прессы. По данным Всемирной организации здравоохранения, внезапный рост числа заболевших зафиксировали в Нидерландах, Австрии, Дании и Швеции.
Отмечается, что все случаи заболевания между собой не связаны — больные никак не связаны между собой, кроме того, пациенты не ездили за границу и не контактировали с дикими птицами.
Как правило, орнитоз вызывает легкие симптомы, такие как головная боль и кашель. Однако в тяжелых случаях он может привести к тяжелой пневмонии и менингиту.