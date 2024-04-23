В Уфе зарегистрированы случаи заболевания мышиной лихорадкой

Напомним, ранее уфимка заявила, что заразилась лихорадкой прямо на рабочем месте — женщина работала в пункте выдачи популярного маркетплейса. По ее словам, живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах.