В Уфе зарегистрированы случаи заболевания мышиной лихорадкой

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Три новых случая заболевания мушиной лихорадкой выявили в Уфе за прошедшую неделю.
Отмечается, что количество выявленных случаев заболевания остается на уровне показателя прошлой недели. В группе риска жители загородных садовых товариществ и коллективных садов.
Представитель ведомства подчеркнула, что профилактические мероприятия необходимо проводить заблаговременно.
Напомним, ранее уфимка заявила, что заразилась лихорадкой прямо на рабочем месте — женщина работала в пункте выдачи популярного маркетплейса. По ее словам, живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах.