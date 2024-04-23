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Published Сегодня, 08:17

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В Уфе зарегистрированы случаи заболевания мышиной лихорадкой

В Уфе зарегистрированы случаи заболевания мышиной лихорадкой

23 апреля 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
З неделю в городе было выявлено три случая заболевания ГЛПС, сообщила в ходе оперативного совещания в администрации Уфы замначальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Роспотребнадзора РБ Ляйсан Усманова

Три новых случая заболевания мушиной лихорадкой выявили в Уфе за прошедшую неделю.

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Отмечается, что количество выявленных случаев заболевания остается на уровне показателя прошлой недели. В группе риска жители загородных садовых товариществ и коллективных садов.

Представитель ведомства подчеркнула, что профилактические мероприятия необходимо проводить заблаговременно.

Напомним, ранее уфимка заявила, что заразилась лихорадкой прямо на рабочем месте — женщина работала в пункте выдачи популярного маркетплейса. По ее словам, живые и мертвые мыши в изобилии находились буквально повсюду, в том числе и в товарах.

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Башкирии#Мышиная лихорадка#Лихорадка
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