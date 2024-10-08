Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетях



Слухи о том, что тропические фрукты могут быть источником смертельного вируса, начали распространяться по пабликам в соцсетях. В источниках утверждается, что медики рекомендуют тщательно изучать происхождение фруктов перед покупкой, особенно если они привезены из стран с зафиксированными вспышками инфекции (вируса Марбурга): «Смертность от Марбургской лихорадки достигает 90%, а лечения от нее просто нет». Однако, как выясняется, эта информация не только не оригинальна, но и искажена.