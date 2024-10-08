Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетях

Posted 8 октября, 14:33
Published 8 октября, 14:33
Modified 8 октября, 17:44
Updated 8 октября, 17:44
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Слухи о том, что тропические фрукты могут быть источником смертельного вируса, начали распространяться по пабликам в соцсетях. В источниках утверждается, что медики рекомендуют тщательно изучать происхождение фруктов перед покупкой, особенно если они привезены из стран с зафиксированными вспышками инфекции (вируса Марбурга): «Смертность от Марбургской лихорадки достигает 90%, а лечения от нее просто нет». Однако, как выясняется, эта информация не только не оригинальна, но и искажена.
Первоначально сообщение появилось в статье с кликбейтным заголовком, где в самом материале опровергается возможность массового заражения через манго. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов подтвердил, что манго и другие фрукты не могут быть источником заражения. По его словам, вирус не выживает в условиях транспортировки и передается только через близкий контакт с инфицированным человеком.
Также стоит отметить, что Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее исключила возможность распространения вируса Марбурга в России.
— Вирус передается с трудом, он бытует в странах Африки, где живут летучие мыши. В Московской области таких животных нет, и вероятность возникновения инфекции здесь минимальна, — добавляет вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.
Важно отметить, что хотя вспышки Марбургской лихорадки действительно происходят в Африке, то как делятся специалисты, основные поставщики экзотических фруктов для России — это Перу, Китай и Бразилия. Таким образом, распространенная в социальных сетях информация о рисках заражения через тропические фрукты не соответствует действительности и была опровергнута как медицинскими специалистами, так и учеными.