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Posted 8 октября, 14:33

Published 8 октября, 14:33

Modified 8 октября, 17:44

Updated 8 октября, 17:44

Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетях

Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетях

8 октября 2024, 14:33
Фото: FreePik
В Сети распространяется информация, что смертельная марбургская лихорадка передается через манго. Так ли это на самом деле, разбирается издание «Mkset».

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.


Слухи о том, что тропические фрукты могут быть источником смертельного вируса, начали распространяться по пабликам в соцсетях. В источниках утверждается, что медики рекомендуют тщательно изучать происхождение фруктов перед покупкой, особенно если они привезены из стран с зафиксированными вспышками инфекции (вируса Марбурга): «Смертность от Марбургской лихорадки достигает 90%, а лечения от нее просто нет». Однако, как выясняется, эта информация не только не оригинальна, но и искажена.

Первоначально сообщение появилось в статье с кликбейтным заголовком, где в самом материале опровергается возможность массового заражения через манго. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов подтвердил, что манго и другие фрукты не могут быть источником заражения. По его словам, вирус не выживает в условиях транспортировки и передается только через близкий контакт с инфицированным человеком.

Также стоит отметить, что Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее исключила возможность распространения вируса Марбурга в России.

— Вирус передается с трудом, он бытует в странах Африки, где живут летучие мыши. В Московской области таких животных нет, и вероятность возникновения инфекции здесь минимальна, — добавляет вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Важно отметить, что хотя вспышки Марбургской лихорадки действительно происходят в Африке, то как делятся специалисты, основные поставщики экзотических фруктов для России — это Перу, Китай и Бразилия. Таким образом, распространенная в социальных сетях информация о рисках заражения через тропические фрукты не соответствует действительности и была опровергнута как медицинскими специалистами, так и учеными.

Марбургская лихорадка сменит COVID-19
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