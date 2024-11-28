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Ноябрь
Удивительный портал в другое измерение появился в Башкирии
28 ноября, 07:45
Октябрь
Башкирию призывают эвакуироваться
28 октября, 11:08
Июнь
Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» продолжаются
О том, кто усилит состав «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
3 июня, 04:47
Май
Анализ текущего состояния и перспективы развития ХК «Салават Юлаев»
30 мая, 12:15
Апрель
Спасли только пса: в Башкирии женщина с собакой провалились под лед
В Белорецке женщина провалилась под лед и погибла. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
18 апреля, 06:15
Когда откроются паромные переправы в Уфе
10 апреля, 03:40
Уфимцы переживают за гуляющих по льду детей
9 апреля, 16:16
В Башкирии рыбаки спасли мужчину от страшной смерти
В Башкирии мужчина провалился под лед, сообщил глава Давлекановского района Башкирии Ильгиз Мухамедзянов.
5 апреля, 11:51

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