Уфимцы переживают за гуляющих по льду детей

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Горожане были в ужасе от увиденного. По словам очевидцев, один из детей упорно пытался пробить лед.
В комментариях пользователи с иронией заметили, что следующая новость может быть о том, как детей достают из воды. Они написали, что несовершеннолетние сильно рискуют жизнью, не думая о родителях.
«Потом ищи их всем городом»;
«Сообщите, пожалуйста в 112, дети глупые, они не понимают, родители не знают или им пофиг вообще, где гуляют дети, лучше предупредить беду»;
«Там не глубоко. Провалятся — будет повод для размышлений», — добавили другие уфимцы.
Напомним, что уже 11 дней в Уфе не могут найти двух мальчиков-подростков. Из-за этого приходилось обследовать берег и дно реки Белая. Успехов пока не было.