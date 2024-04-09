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Уфимцы переживают за гуляющих по льду детей

Уфимцы переживают за гуляющих по льду детей

9 апреля 2024, 16:16
Фото: 1MI
В Уфе на озере Кашкадане горожане заметили гуляющих по льду детей. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Ufa_rb.
Сюжет
Дети

Горожане были в ужасе от увиденного. По словам очевидцев, один из детей упорно пытался пробить лед.

В комментариях пользователи с иронией заметили, что следующая новость может быть о том, как детей достают из воды. Они написали, что несовершеннолетние сильно рискуют жизнью, не думая о родителях.

«Потом ищи их всем городом»;
«Сообщите, пожалуйста в 112, дети глупые, они не понимают, родители не знают или им пофиг вообще, где гуляют дети, лучше предупредить беду»;
«Там не глубоко. Провалятся — будет повод для размышлений», — добавили другие уфимцы.

Напомним, что уже 11 дней в Уфе не могут найти двух мальчиков-подростков. Из-за этого приходилось обследовать берег и дно реки Белая. Успехов пока не было.

Спасатели продолжают искать подростков в Уфе
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#Общество#Уфа#Дети#Соцсети#Озеро#Озеро Кашкадан#Марина Шорина#Лед
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