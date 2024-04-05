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Published Сегодня, 11:51

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В Башкирии рыбаки спасли мужчину от страшной смерти

В Башкирии рыбаки спасли мужчину от страшной смерти

5 апреля 2024, 11:51
Фото: Ильгиз Мухамедзянов/Telegram
В Башкирии мужчина провалился под лед, сообщил глава Давлекановского района Башкирии Ильгиз Мухамедзянов.

Инцидент случился сегодняшним утром, 5 апреля, в райцентре муниципалитета. Мужчина ловил рыбу на реке Деме и в какой-то момент провалился под лед.

К счастью, в это время поблизости находились другие рыбаки. Они сумели самостоятельно вытащить попавшему в беду мужчину.

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«С наступлением теплой погоды лед на водоёмах начинает таять и менять структуру. Его прочность можно определить визуально по цвету. Самый прочный лед — прозрачный с зеленоватым или синеватым оттенком. Тонкий лёд имеет молочно-мутный и серый цвет, он обычно ноздреватый и пористый, обрушивается без предупреждающего потрескивания. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги — можно запросто провалиться!», — напомнил глава района.
#Происшествия#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Лед
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