В Башкирии рыбаки спасли мужчину от страшной смерти

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Инцидент случился сегодняшним утром, 5 апреля, в райцентре муниципалитета. Мужчина ловил рыбу на реке Деме и в какой-то момент провалился под лед.
К счастью, в это время поблизости находились другие рыбаки. Они сумели самостоятельно вытащить попавшему в беду мужчину.
«С наступлением теплой погоды лед на водоёмах начинает таять и менять структуру. Его прочность можно определить визуально по цвету. Самый прочный лед — прозрачный с зеленоватым или синеватым оттенком. Тонкий лёд имеет молочно-мутный и серый цвет, он обычно ноздреватый и пористый, обрушивается без предупреждающего потрескивания. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги — можно запросто провалиться!», — напомнил глава района.