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Когда откроются паромные переправы в Уфе

Когда откроются паромные переправы в Уфе

10 апреля 2024, 03:40
Фото: 1MI
На многих реках Башкирии с ранним приходом весны уже начался ледоход. Mkset выяснил, когда в городе запланировано открытие паромных переправ.

Башкирия все больше вступает в период активного паводка. Как отметил ранее и. о. руководителя ГКЧС Кирилл Первов, наивысших показателей паводок в Башкирии достигнет в третью декаду апреля. Отмечается, что это практически на две недели раньше по сравнению со значениями предыдущих лет.

Также на реках постепенно вскрывается лёд. К примеру, 5 апреля на фоне ранней весны ледоход начался на реке Белой в Уфе. В связи с этим Mkset решил выяснить, когда в Уфе планируется открытие паромных переправ.

— Ежегодно начало навигационного периода совпадает с окончанием весеннего ледохода на реках Уфа и Белая и освобождением акватории затона от льда. Сейчас с профильными службами ведется подготовительная работа. О дате начала работы речных паромных переправ будет сообщено через ресурсы муниципалитета, — сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы.
#Общество#Город#Паводок#Речная навигация#Новости Башкирии#Администрация#Лед
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