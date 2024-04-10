Когда откроются паромные переправы в Уфе

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Башкирия все больше вступает в период активного паводка. Как отметил ранее и. о. руководителя ГКЧС Кирилл Первов, наивысших показателей паводок в Башкирии достигнет в третью декаду апреля. Отмечается, что это практически на две недели раньше по сравнению со значениями предыдущих лет.
Также на реках постепенно вскрывается лёд. К примеру, 5 апреля на фоне ранней весны ледоход начался на реке Белой в Уфе. В связи с этим Mkset решил выяснить, когда в Уфе планируется открытие паромных переправ.
— Ежегодно начало навигационного периода совпадает с окончанием весеннего ледохода на реках Уфа и Белая и освобождением акватории затона от льда. Сейчас с профильными службами ведется подготовительная работа. О дате начала работы речных паромных переправ будет сообщено через ресурсы муниципалитета, — сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы.