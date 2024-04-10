Когда откроются паромные переправы в Уфе

Башкирия все больше вступает в период активного паводка. Как отметил ранее и. о. руководителя ГКЧС Кирилл Первов, наивысших показателей паводок в Башкирии достигнет в третью декаду апреля. Отмечается, что это практически на две недели раньше по сравнению со значениями предыдущих лет.