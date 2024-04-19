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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Корейская поп-музыка

K-pop: тренд на азиатскую музыку среди молодежи

19 апреля 2024, 17:26
Фото: Изображение Midjourney
Корейская поп-музыка
Как корейцы покорили весь мир, сделав k-pop явлением глобального масштаба. Рассказываем, от куда вязалось это направление и какие группы самые популярные

Что такое k-pop?

Нет, это не название для всех молодых азиатских мужчин и это не связано с анимэ.

K-pop или корейская поп-музыка — жанр музыки, который возник в Южной Корее в 1990-х годах и стал популярен по всему миру. У него нет конкретного основателя, но его развитие и популяризация связаны с усилиями множества людей и организаций

K-pop включает в себя разнообразные стили: поп, рок, хип-хоп, электронную музыку и R&B. Отличительная черта этого жанра — сильный акцент на визуальное исполнение и танцы.
В 1990-х годах компания SM Entertainment, основанная Ли Су Маном, создала первые успешные K-Pop группы, такие как H.O.T и S.E.S, и разработала концепцию «идолов» или «айдолов» — молодых артистов, которые не только поют на разных языках, но и танцуют, актерствуют и имеют стильный образ. Обычно популярность набирают группы, состоящие из пяти-девяти артистов одного пола.

Сейчас K-pop известен такими группами, как BTS, BLACKPINK и EXO.

Почему эта музыка так популярна?

K-Pop пользуется популярностью по нескольким причинам. Во-первых, это сочетание песен и танцев, которое привлекает широкую аудиторию. Во-вторых, то, что никак нельзя отрицать — жесткий маркетинг, направленный на женскую аудиторию.

Исследование аудитории поклонников корейской поп-культуры за 2022 год показало, что основная аудитория K-Pop — это девушки, составляющие 85% от всех слушателей только в России. Средний возраст подписчиков находится в диапазоне от 18 до 24 лет.

Можно заметить, что именно мужские группы в K-Pop набирают наибольшую популярность. Часто это связано с теми стандартами идеальной красоты и стиля, которые транслируют участники. Кроме того, K-Pop группы и артисты активно взаимодействуют с поклонниками через социальные сети и фан-мерчандайзинг, что также привлекает девушек.

Известные корейские группыИзвестные корейские группы
Известные корейские группы
Фото: Изображение Midjourney

Самые популярные группы и все, что нужно знать про них

BTS, также известные как Bangtan Boys — группа из семи южнокорейских исполнителей, которые начали свою карьеру в 2013 году под руководством компании Big Hit Entertainment. В настоящее время они являются одной из самых популярных и узнаваемых групп K-POP на международной сцене и имеют армию поклонников по всему миру, численность которой составляет 48 миллионов человек.

Так как парни буквально являются идолами для своих поклонниц, они стараются транслировать правильный подход к жизни. Группа активно принимает участие в общественных делах, регулярно поддерживает различные благотворительные организации и программы, а также выступает за важные социальные и культурные инициативы.

Самые популярные песни: «Dynamite», «Boy With Luv» (feat. Halsey) и «Fake Love».

BlackPink — это ведущая женская группа с самым большим количеством подписчиков, примерно 65,9 миллионов фанатов по всему миру. Их музыкальный клип DDU-DU DDU-DU стал одним из наиболее просматриваемых видео на платформе, набрав 1,9 миллиарда просмотров.

BlackPink известны не только своими хитами, но и стильным образом, энергичными выступлениями и уникальным звучанием, которые делают их одними из самых ярких представителей K-pop индустрии.

Самые популярные песни: «DDU-DU DDU-DU», «Kill This Love» и «How You Like That».

Куда сходить в Уфе, чтобы попробовать корейскую кухню?Куда сходить в Уфе, чтобы попробовать корейскую кухню?
Куда сходить в Уфе, чтобы попробовать корейскую кухню?
Фото: Изображение Midjourney

Где в Уфе почувствовать себя как в Южной Корее?

  1. Chicko-вкус Кореи — кафе на Мустая Карима, 6 к1 в Ленинском районе с рейтингом 4.8.
  2. Корейский ресторан на ул. Ухтомского, 22 — бар с рейтингом 3,9, специализирующийся на говядине.
  3. Рамен Между Нами — кафе на ул. Революционная, 129 с рейтингом 4,4, где можно попробовать аутентичные рамены.
  4. Kumpan Cafe на ул. Мустая Карима, 2 — кафе с рейтингом 4,6, предлагающее корейскую кухню.
  5. Kannam Chicken на ул. пр-т. Октября, 132/3 — кафе с рейтингом 4,2, специализирующееся на блюдах с курицей в корейском стиле.
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