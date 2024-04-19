K-pop: тренд на азиатскую музыку среди молодежи

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Нет, это не название для всех молодых азиатских мужчин и это не связано с анимэ.
K-pop или корейская поп-музыка — жанр музыки, который возник в Южной Корее в 1990-х годах и стал популярен по всему миру. У него нет конкретного основателя, но его развитие и популяризация связаны с усилиями множества людей и организаций
K-pop включает в себя разнообразные стили: поп, рок, хип-хоп, электронную музыку и R&B. Отличительная черта этого жанра — сильный акцент на визуальное исполнение и танцы.
В 1990-х годах компания SM Entertainment, основанная Ли Су Маном, создала первые успешные K-Pop группы, такие как H.O.T и S.E.S, и разработала концепцию «идолов» или «айдолов» — молодых артистов, которые не только поют на разных языках, но и танцуют, актерствуют и имеют стильный образ. Обычно популярность набирают группы, состоящие из пяти-девяти артистов одного пола.
Сейчас K-pop известен такими группами, как BTS, BLACKPINK и EXO.
K-Pop пользуется популярностью по нескольким причинам. Во-первых, это сочетание песен и танцев, которое привлекает широкую аудиторию. Во-вторых, то, что никак нельзя отрицать — жесткий маркетинг, направленный на женскую аудиторию.
Исследование аудитории поклонников корейской поп-культуры за 2022 год показало, что основная аудитория K-Pop — это девушки, составляющие 85% от всех слушателей только в России. Средний возраст подписчиков находится в диапазоне от 18 до 24 лет.
Можно заметить, что именно мужские группы в K-Pop набирают наибольшую популярность. Часто это связано с теми стандартами идеальной красоты и стиля, которые транслируют участники. Кроме того, K-Pop группы и артисты активно взаимодействуют с поклонниками через социальные сети и фан-мерчандайзинг, что также привлекает девушек.
BTS, также известные как Bangtan Boys — группа из семи южнокорейских исполнителей, которые начали свою карьеру в 2013 году под руководством компании Big Hit Entertainment. В настоящее время они являются одной из самых популярных и узнаваемых групп K-POP на международной сцене и имеют армию поклонников по всему миру, численность которой составляет 48 миллионов человек.
Так как парни буквально являются идолами для своих поклонниц, они стараются транслировать правильный подход к жизни. Группа активно принимает участие в общественных делах, регулярно поддерживает различные благотворительные организации и программы, а также выступает за важные социальные и культурные инициативы.
Самые популярные песни: «Dynamite», «Boy With Luv» (feat. Halsey) и «Fake Love».
BlackPink — это ведущая женская группа с самым большим количеством подписчиков, примерно 65,9 миллионов фанатов по всему миру. Их музыкальный клип DDU-DU DDU-DU стал одним из наиболее просматриваемых видео на платформе, набрав 1,9 миллиарда просмотров.
BlackPink известны не только своими хитами, но и стильным образом, энергичными выступлениями и уникальным звучанием, которые делают их одними из самых ярких представителей K-pop индустрии.
Самые популярные песни: «DDU-DU DDU-DU», «Kill This Love» и «How You Like That».