K-pop: тренд на азиатскую музыку среди молодежи

K-pop или корейская поп-музыка — жанр музыки, который возник в Южной Корее в 1990-х годах и стал популярен по всему миру. У него нет конкретного основателя, но его развитие и популяризация связаны с усилиями множества людей и организаций



K-pop включает в себя разнообразные стили: поп, рок, хип-хоп, электронную музыку и R&B. Отличительная черта этого жанра — сильный акцент на визуальное исполнение и танцы.

В 1990-х годах компания SM Entertainment, основанная Ли Су Маном, создала первые успешные K-Pop группы, такие как H.O.T и S.E.S, и разработала концепцию «идолов» или «айдолов» — молодых артистов, которые не только поют на разных языках, но и танцуют, актерствуют и имеют стильный образ. Обычно популярность набирают группы, состоящие из пяти-девяти артистов одного пола.



Сейчас K-pop известен такими группами, как BTS, BLACKPINK и EXO.



