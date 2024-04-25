«МАМА» Шамана заставила рыдать уфимцев

Отметим, что стоимость билетов на концерт певца варьировалась от ₽1 500 до ₽ 7000. Многие пользователи сочли, что цена на них завышена. Нашлись и те, кто встал на защиту Дронова, заявив, что в Москве и Санкт-Петербурге билеты на выступления музыкантов стоят в разы выше.