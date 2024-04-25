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Published Сегодня, 03:37

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Updated Сегодня, 03:39

В соцсетях обсуждают певца SHAMAN, расплакавшегося на концерте в Уфе

«МАМА» Шамана заставила рыдать уфимцев

25 апреля 2024, 03:37
Фото: SHAMAN/VK.com

В соцсетях обсуждают певца SHAMAN, расплакавшегося на концерте в Уфе

Концерт, состоявшийся в Уфе несколько дней назад, продолжают активно обсуждать в соцсетях.

В Уфе прошел концерт певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN. Сотни уфимцев, а также жителей соседних муниципалитетов собрались в здании «Уфа-Арены», чтобы вживую услышать музыку любимого исполнителя.

Однако, судя по реакции соцсетей, выступление оставило спорные впечатления среди поклонников. Кто-то остался недоволен организацией выступления, кого-то смутили высокие цены на билеты и мерч певца, кто-то же остался удивлён большим количеством пенсионеров в концертном зале.

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Одним из моментов концерта, который вызвал наиболее бурные обсуждения среди пользователей, стало исполнение песни «МАМА». На появившихся в соцсетях видео можно увидеть, что певец во время исполнения песни начал плакать. Многие сочли этот момент «трогательным».

— Была вчера на его концерте, это парень поёт от всего сердца! Он певец номер ОДИН!!! Желаю Шаману здоровья и пусть Ангелы Хранители оберегают его от злых людей и зависти, — пишет женщина.
— Слёзы сами бегут от этой песни. Это шедевр. Огромная благодарность Маме Ярослава, что воспитали такого замечательного сына, человека с большой буквы, в нужное время он появился на сцене с песней Встанем, — говорит еще один пользователь.
— Нет большей радости для Мамы чем счастливая жизнь её ребеночка, — написала пользовательница Инесса.

Нашлись, однако, и те, кто посчитал, что выступление певца не заслуживает такого большого внимания.

— Ну спел и что дальше? Что бубнить-то? Таких певцов миллион, а песен про маму еще больше — говорит пользователь Виталий.
— Песня хорошая, но откуда такие цены на билеты? Шаман не знает, какое время сейчас? Не знает, что на его концерты ходят пенсионеры в основном, о них подумал? У них откуда такие тысячи адские? — задается вопросами Наталья.

Отметим, что стоимость билетов на концерт певца варьировалась от ₽1 500 до ₽ 7000. Многие пользователи сочли, что цена на них завышена. Нашлись и те, кто встал на защиту Дронова, заявив, что в Москве и Санкт-Петербурге билеты на выступления музыкантов стоят в разы выше.

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#Общество#Уфа#Соцсети#Новости Башкирии#Концерт#Концертный зал#Шаман
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