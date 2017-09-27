Продюсер пообещал, что Элвин Грей споет в живую, но «с нюансиками»

Сегодня, 27 сентября, продюсер любимца башкирской и татарской публики Радика Юльякшин, выступающего по псевдонимом Элвин Грей, Александр Слюсаренко разместил большое сообщение, в котором постарался ответить на вопросы о предстоящем туре. По его словам, в программу концерта войдут 26-30 песен, он будет рассчитан на 2,5-3 часа.
Продюсер, в частности, рассказал, как у Радика обстоят дела с использованием фонограммы.
- По законодательству РФ, которое регулирует данный вид деятельности, исполнитель имеет право использовать 70% живого звука , и 30% фонограммы. В этом случае на афишах и билетах не указывается примечание по поводу определенного звучания на концерте. Если же артист использует в своем исполнении преимущественно фонограмму, то он обязан об этом уведомить слушателя указав в обязательном порядке на афишах и билетах "Используется фонограмма". Если на афишах нет такой записи, а артист обманывает зрителя и имитирует якобы живое исполнение, то в данном случае имеют место признаки нарушения УК РФ. С законом проект Элвин Грей дружит. На концерте нет ни одного трека, который бы он исполнял под фонограмму, - пояснил Александр Слюсаренко.
Но при этом уточнил, что в его работе есть «определенные нюансики»: использование бэков, вокализа и прочих «примочек».
- Если были на больших концертах, к примеру, Билана, то наверное замечали , что сзади стоят бэк-вокалисты и поют ту же самую песню вместе с артистом . В случае с Радиком происходит то же самое , только все эти бэк вокалисты - он сам (голоса, записанные в студии ). "В дабл" звучание используется в тех случаях, когда артист пропел определенное время "живьем", и чувствует, что голос немного "подсел", и далее зрителю уже будет не комфортно слушать его подсевший вокал. Так же в помощь вокалисту на сцене стоит вокальный процессор, который контролирует выход из микрофона. Обратили наверное внимание, что Кусим не просто так сидит на сцене и играет на фоно. Он же и управляет голосом Радика через определенные примочки, - пояснил продюсер, вызвав такими деталями искренний восторг у многочисленных поклонниц Элвина Грея.
- Если ты профи, то должен делать все профессионально . Если профессионализма не хватает , то придумай как сделать так , что бы все было гуд. Мы придумали, - изрек продюсер Радика несколько двусмысленную фразу. Попутно он гарантировал качественный звук и свет на концертах, хотя и тут обнаружились «нюансики».
- "Три дэ "- как апофеоз будет показан на площадках с параметрами сцены (12 на 9 на 8 м). Таковы декорации. Нельзя на сцену меньших размеров "впихнуть невпихуемое". Надеюсь на понимание, - завершил свою исповедь Александр Слюсаренко.