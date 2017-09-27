Продюсер пообещал, что Элвин Грей споет в живую, но «с нюансиками»

- Если были на больших концертах, к примеру, Билана, то наверное замечали , что сзади стоят бэк-вокалисты и поют ту же самую песню вместе с артистом . В случае с Радиком происходит то же самое , только все эти бэк вокалисты - он сам (голоса, записанные в студии ). "В дабл" звучание используется в тех случаях, когда артист пропел определенное время "живьем", и чувствует, что голос немного "подсел", и далее зрителю уже будет не комфортно слушать его подсевший вокал. Так же в помощь вокалисту на сцене стоит вокальный процессор, который контролирует выход из микрофона. Обратили наверное внимание, что Кусим не просто так сидит на сцене и играет на фоно. Он же и управляет голосом Радика через определенные примочки, - пояснил продюсер, вызвав такими деталями искренний восторг у многочисленных поклонниц Элвина Грея.