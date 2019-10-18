В Башкирию с концертами приедет Юрий Шевчук

Напомним, недавно группе сорвали концерт в Санкт-Петербурге. В один момент на сцене просто погасили свет и попросили зрителей удалиться. Позже директор команды объяснил, что это была штатная ситуация, так как организаторы начали концерт позже, чем было запланировано.