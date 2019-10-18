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Posted 18 октября 2019, 07:26

Published 18 октября 2019, 07:26

Modified 3 февраля, 06:30

Updated 3 февраля, 06:30

В Башкирию с концертами приедет Юрий Шевчук

18 октября 2019, 07:26
Поклонников его творчества ждут три музыкальных вечера.

Юрий Шевчук и его легендарная группа «ДДТ» приедет на родину с новой концертной программой. Выступления запланированы в декабре в Уфе и Стерлитамаке.

Планируется представить поклонникам творчества старые и новые композиции в акустике. Музыкант считает, что это самый честный и чистый формат музыки, передает «Проурал.инфо»

«Каждый звук становится решающим в общем строе звучания, каждое слово приобретает значимость, любая интонация несет эмоциональную насыщенность. После программы-манифеста „Иначе“ и музыкального вздоха альбома „Прозрачный“, родилась программа „Акустика“ — душевная, поэтическая и философская, без надрывов, но утверждающая в своей подаче», — цитирует фронтмена группы газета.

Напомним, недавно группе сорвали концерт в Санкт-Петербурге. В один момент на сцене просто погасили свет и попросили зрителей удалиться. Позже директор команды объяснил, что это была штатная ситуация, так как организаторы начали концерт позже, чем было запланировано.

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