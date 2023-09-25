Певица из Башкирии Гульназ Асаева отправилась в тур со слезами

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Накануне, 23 сентября, Гульназ Асаева в своих социальных сетях сообщила, что отправляется в концертный тур. Однако в расставаться с семьей в этот раз ей было сложно.
На своей странице в социальных сетях певица опубликовала свою фотографию в слезах и написала, что сердце ее разрывается.
— Как же больно оставлять семью так надолго. Сердце разрывается. Динка так плакала, я не знаю, как я справлюсь, — Гульназ Асаева.