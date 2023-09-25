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Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Певица из Башкирии Гульназ Асаева отправилась в тур со слезами

Певица из Башкирии Гульназ Асаева отправилась в тур со слезами

25 сентября 2023, 04:43
Фото: Гульназ Асаева // Vk.com
Об этом сама певица рассказала в своих социальных сетях.

Накануне, 23 сентября, Гульназ Асаева в своих социальных сетях сообщила, что отправляется в концертный тур. Однако в расставаться с семьей в этот раз ей было сложно.

На своей странице в социальных сетях певица опубликовала свою фотографию в слезах и написала, что сердце ее разрывается.

— Как же больно оставлять семью так надолго. Сердце разрывается. Динка так плакала, я не знаю, как я справлюсь, — Гульназ Асаева.
#Общество#Элина Сайфранова#Башкирия#Новости Башкирии#Концертный зал#Певица#Тур
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