Больше тысячи раков изъяли у браконьеров на озере Кандрыкуль в Башкирии

На озере Кандрыкуль в Башкирии прошла масштабная антибраконьерская операция с серьезным ущербом для злоумышленников. Об этом сообщил источник Mkset.