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Кандрыкуль

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Январь
В Туймазах судят браконьеров, выловивших более 1000 раков
16 января, 06:41
Сентябрь 2024
База отдыха вспыхнула в Башкирии
ЧП произошло на турбазе под Туймазами, сообщили в субботу, 28 сентября, в башкортостанском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
28 сентября 2024, 03:43
Июль 2024
Экосистема озера Кандрыкуль под угрозой браконьерства
В Башкирии продолжается борьба с браконьерством на озере Кандрыкуль, сообщает Госинспектор Рыбнадзора.
8 июля 2024, 18:26
Свои «Унесенные ветром» появились в Башкирии
Пассажирам катамарана на озере в воскресенье, 7 июля, понадобилась помощь спасателей, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
8 июля 2024, 06:53
Март 2024
Больше тысячи раков изъяли у браконьеров на озере Кандрыкуль в Башкирии
На озере Кандрыкуль в Башкирии прошла масштабная антибраконьерская операция с серьезным ущербом для злоумышленников. Об этом сообщил источник Mkset.
29 марта 2024, 17:37
Подозреваемый в насилии над девочкой в Башкирии отправился в СИЗО
В Башкирии арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки мужчину, пишет портал «Уфа1.ру».
28 марта 2024, 15:49

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