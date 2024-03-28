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Подозреваемый в насилии над девочкой в Башкирии отправился в СИЗО

Подозреваемый в насилии над девочкой в Башкирии отправился в СИЗО

28 марта 2024, 15:49
Фото: 1MI
В Башкирии арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки мужчину, пишет портал «Уфа1.ру».

Обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера мужчину отправили в СИЗО на время расследования. Инцидент случился 26 марта, когда 23-летний житель Туймазов надругался в Кандрах над семилетним ребенком. Он уже был судим за сексуальное насилие и освободился годом ранее.

Предварительно, в день преступления мужчина встретил на улице девочку и предложил ей пройти в подвал дома. Заманил он туда ребенка под предлогом посмотреть котят. Но это была засада.

Вскоре мужчину вычислили правоохранительные органы и задержали. Местные жители хотели расправиться с ним самостоятельно, но он попался силовикам. Арест просили следователи.

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#Башкортостан#Ребенок#Следком#Изнасилование#Туймазы#СИЗО#Арест#Марина Шорина#Кандрыкуль
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