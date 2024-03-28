Подозреваемый в насилии над девочкой в Башкирии отправился в СИЗО

Обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера мужчину отправили в СИЗО на время расследования. Инцидент случился 26 марта, когда 23-летний житель Туймазов надругался в Кандрах над семилетним ребенком. Он уже был судим за сексуальное насилие и освободился годом ранее.