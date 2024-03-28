Подозреваемый в насилии над девочкой в Башкирии отправился в СИЗО

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера мужчину отправили в СИЗО на время расследования. Инцидент случился 26 марта, когда 23-летний житель Туймазов надругался в Кандрах над семилетним ребенком. Он уже был судим за сексуальное насилие и освободился годом ранее.
Предварительно, в день преступления мужчина встретил на улице девочку и предложил ей пройти в подвал дома. Заманил он туда ребенка под предлогом посмотреть котят. Но это была засада.
Вскоре мужчину вычислили правоохранительные органы и задержали. Местные жители хотели расправиться с ним самостоятельно, но он попался силовикам. Арест просили следователи.