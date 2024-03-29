Больше тысячи раков изъяли у браконьеров на озере Кандрыкуль в Башкирии

Рейды проводились в Туймазинском районе на озере Кандрыкуль совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РБ Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и МВД по РБ. Правоохранители выследили и взяли с поличным группировку, которая незаконно добывала раков и рыбу.