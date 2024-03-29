Больше тысячи раков изъяли у браконьеров на озере Кандрыкуль в Башкирии

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Рейды проводились в Туймазинском районе на озере Кандрыкуль совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РБ Волго-Камского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и МВД по РБ. Правоохранители выследили и взяли с поличным группировку, которая незаконно добывала раков и рыбу.
В результате задержали четырех человек, которых лишили пяти транспортных средств — это три снегохода, один квадроцикл и катер, 323 единиц незаконных орудий лова. Они наловили 1112 раков, 123 окуня и девять ершей, общий вес которых достигал полсотни килограмм.
На данный момент отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по незаконной добыче водных биоресурсов.
Ранее в Башкирии остановили браконьеров, которые везли в машине останки мертвых косуль. В багажнике у них были потроха и туши. Началось расследование по факту случившегося.