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Калтасинский район

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2025
Кумертау вымирает из-за тюремной заразы
6 марта, 21:36
Башкирия переманивает врачей Татарстана
6 марта, 07:24
Хабиров представил новых глав районов Башкирии
17 февраля, 12:46
2024
В Башкирии недосчитались чиновников
27 декабря 2024, 13:47
Чиновникам запретили покупать дорогие иномарки в Башкирии
24 декабря 2024, 07:46
Попойка рабочих в Башкирии закончилась убийством
Жителя Калтасинского района обвинили в убийстве знакомого. Так завершилось их застолье вечером 23 февраля. Подробности раскрыли в следкоме по Башкортостану.
29 февраля 2024, 17:11
Выходец удмуртской деревни в Башкирии погиб на СВО
26 февраля 2024, 10:19
В Башкирии мужчина из-за ревности ударил парня топором
24-летний парень вынужден был обратиться в больницу.
26 февраля 2024, 09:57
Тридцатидвухлетний сварщик из Башкирии погиб на СВО на территории Украины
На фронте боец провёл несколько месяцев.
21 января 2024, 06:56
Рабочие-коммунальщики в Башкирии смогли вернуть причитающиеся деньги
На данный момент предприятие функционирует без директора.
19 января 2024, 10:10

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