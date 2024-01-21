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В Башкирии похоронили сварщика, который ушёл добровольцем на СВО

Тридцатидвухлетний сварщик из Башкирии погиб на СВО на территории Украины

21 января 2024, 06:56
Фото: Личная страница Забира Габдуллина / vk.com

В Башкирии похоронили сварщика, который ушёл добровольцем на СВО

На фронте боец провёл несколько месяцев.

В Калтасинском районе попрощались с Алексеем Шамраевым, погибшим на СВО. Об этом рассказал глава районной администрации Забир Габдуллин.

Чиновник рассказал, что Алексей Шамраев родился в селе Краснохолмский, крупнейшем селе муниципалитета.

— Алексей погиб смертью храбрых за Родину, при выполнении боевых задач во время специальной военной операции на территории Украины, защищая наш с вами мир. — З. Габдуллин.

В районной газете «Калтасинская заря» рассказали, что военнослужащий погиб 14 января 2023 года. Ему было 32 года. Родившийся в 1991 году, он окончил местную среднюю школу №3, затем стал работать сварщиком, устроившись в строительную фирму. Летом 2023 года Алексей Шамраев заключил контракт с министерством обороны.

В похоронах приняли участие депутат Курултая Ильшат Вазигатов, замглавы районной админстрации Алексей Горев, имам-мухтасиб Калтасинского района Фаниль-хазрат и марийский карт Радислав Зайнетдинов. Отпевали военнослужащего в Покровском храме села Краснохолмский.

15 января в Стерлитамаке похоронили младшего сержанта, ранее трудившегося водителем в системе здравоохранения.

На похороны участника СВО в Стерлитамаке приехал бывший министр образования Башкирии
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#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Калтасинский район
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