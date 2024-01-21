Тридцатидвухлетний сварщик из Башкирии погиб на СВО на территории Украины

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
В Калтасинском районе попрощались с Алексеем Шамраевым, погибшим на СВО. Об этом рассказал глава районной администрации Забир Габдуллин.
Чиновник рассказал, что Алексей Шамраев родился в селе Краснохолмский, крупнейшем селе муниципалитета.
— Алексей погиб смертью храбрых за Родину, при выполнении боевых задач во время специальной военной операции на территории Украины, защищая наш с вами мир. — З. Габдуллин.
В районной газете «Калтасинская заря» рассказали, что военнослужащий погиб 14 января 2023 года. Ему было 32 года. Родившийся в 1991 году, он окончил местную среднюю школу №3, затем стал работать сварщиком, устроившись в строительную фирму. Летом 2023 года Алексей Шамраев заключил контракт с министерством обороны.
В похоронах приняли участие депутат Курултая Ильшат Вазигатов, замглавы районной админстрации Алексей Горев, имам-мухтасиб Калтасинского района Фаниль-хазрат и марийский карт Радислав Зайнетдинов. Отпевали военнослужащего в Покровском храме села Краснохолмский.
15 января в Стерлитамаке похоронили младшего сержанта, ранее трудившегося водителем в системе здравоохранения.