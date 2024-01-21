Тридцатидвухлетний сварщик из Башкирии погиб на СВО на территории Украины

В районной газете «Калтасинская заря» рассказали, что военнослужащий погиб 14 января 2023 года. Ему было 32 года. Родившийся в 1991 году, он окончил местную среднюю школу №3, затем стал работать сварщиком, устроившись в строительную фирму. Летом 2023 года Алексей Шамраев заключил контракт с министерством обороны.