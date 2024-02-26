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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

В Башкирии мужчина с топором напал на молодого односельчанина из-за ревности

В Башкирии мужчина из-за ревности ударил парня топором

26 февраля 2024, 09:57
Фото: 1MI

В Башкирии мужчина с топором напал на молодого односельчанина из-за ревности

24-летний парень вынужден был обратиться в больницу.

В Калтасинском районе житель райцентра ударил топором односельчанина. Как передаёт газета «Калтасинская заря», поводом для побоев стала ревность.

Издание со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по Республике Башкортостан в Калтасинском районе сообщает, что в местную больницу обратился за помощью 24-летний парень. Выяснилось, что на него напал 33-летний мужчина на почве ревности. В настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза

В начала февраля глава Калтасинского района получил шквал критики от Радия Хабирова за то, что на форуме «Управдом» приняло участие всего лишь 8 человек.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Мвд#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Калтасинский район
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