В Башкирии мужчина из-за ревности ударил парня топором

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
В Калтасинском районе житель райцентра ударил топором односельчанина. Как передаёт газета «Калтасинская заря», поводом для побоев стала ревность.
Издание со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по Республике Башкортостан в Калтасинском районе сообщает, что в местную больницу обратился за помощью 24-летний парень. Выяснилось, что на него напал 33-летний мужчина на почве ревности. В настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза
В начала февраля глава Калтасинского района получил шквал критики от Радия Хабирова за то, что на форуме «Управдом» приняло участие всего лишь 8 человек.