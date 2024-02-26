В Башкирии мужчина из-за ревности ударил парня топором

Издание со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по Республике Башкортостан в Калтасинском районе сообщает, что в местную больницу обратился за помощью 24-летний парень. Выяснилось, что на него напал 33-летний мужчина на почве ревности. В настоящее время проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза