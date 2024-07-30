БРИКС принял «Уфимскую декларацию»

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
В мероприятии, организованном Счетной палатой России, принимают участие представители семи стран: Бразилии, Египта, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и России. К обсуждению по видеосвязи присоединились Иран и Южно-Африканская республика.
В ходе встречи участники обсуждают актуальные вопросы аудита устойчивого развития, включая вопросы зеленого финансирования, борьбы с коррупцией, а также цифровизации и искусственного интеллекта в сфере государственного контроля.
По итогам мероприятия был утвержден план работы на последующие два года, а также принята «Уфимская декларация» высших органов аудита БРИКС. Декларация содержит основные направления сотрудничества в области аудита, направленные на укрепление финансовой стабильности и устойчивое развитие стран-участниц.