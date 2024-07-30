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БРИКС принял «Уфимскую декларацию»

БРИКС принял «Уфимскую декларацию»

30 июля 2024, 14:58
Фото: ГТРК «Башкортостан»
В Уфе проходит четвертая встреча глав высших органов аудита стран-участниц БРИКС, посвященная теме «Аудит устойчивого развития».

В мероприятии, организованном Счетной палатой России, принимают участие представители семи стран: Бразилии, Египта, Индии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и России. К обсуждению по видеосвязи присоединились Иран и Южно-Африканская республика.

В ходе встречи участники обсуждают актуальные вопросы аудита устойчивого развития, включая вопросы зеленого финансирования, борьбы с коррупцией, а также цифровизации и искусственного интеллекта в сфере государственного контроля.

По итогам мероприятия был утвержден план работы на последующие два года, а также принята «Уфимская декларация» высших органов аудита БРИКС. Декларация содержит основные направления сотрудничества в области аудита, направленные на укрепление финансовой стабильности и устойчивое развитие стран-участниц.

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