БРИКС принял «Уфимскую декларацию»

По итогам мероприятия был утвержден план работы на последующие два года, а также принята «Уфимская декларация» высших органов аудита БРИКС. Декларация содержит основные направления сотрудничества в области аудита, направленные на укрепление финансовой стабильности и устойчивое развитие стран-участниц.