Нейросеть совершила прорыв в медицине Башкирии

По словам экспертов, искусственный интеллект обещает значительно ускорить процесс чтения различных медицинских изображений — от КТ и МРТ до флюорографии и ангиографии. Однако важно отметить, что окончательное решение все равно будет принимать врач, а ИИ станет лишь полезным инструментом в его руках.