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Posted 1 ноября, 06:19

Published 1 ноября, 06:19

Modified 1 ноября, 07:31

Updated 1 ноября, 07:31

Нейросеть совершила прорыв в медицине Башкирии

Нейросеть совершила прорыв в медицине Башкирии

1 ноября 2024, 06:19
Фото: Айрат Рахматуллин.
В регионе впервые искусственный интеллект расшифровал рентгеновский снимок пациента, сообщает в пятницу, 1 ноября, министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

В городской больнице №21 произошел шаг в будущее: специалисты отправили рентген органов грудной клетки на платформу «МосМедИИ». Всего через минуту они получили подробное заключение от цифрового помощника. ИИ не только интерпретировал изображение, но и разметил зоны патологических очагов, предоставив врачам протокол исследования.

По словам экспертов, искусственный интеллект обещает значительно ускорить процесс чтения различных медицинских изображений — от КТ и МРТ до флюорографии и ангиографии. Однако важно отметить, что окончательное решение все равно будет принимать врач, а ИИ станет лишь полезным инструментом в его руках.

— До конца 2024 года планируется расширить как количество медицинских организаций, так и количество ИИ-сервисов, используемых Республикой на «МосМедИИ», — сообщает Айрат Рахматуллин.
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Как ранее сообщал Mkset, в регионе участились случаи обращения к медикам детей с инородными предметами в пищеводе.

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