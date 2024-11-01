Нейросеть совершила прорыв в медицине Башкирии

Posted 1 ноября, 06:19
Published 1 ноября, 06:19
Modified 1 ноября, 07:31
Updated 1 ноября, 07:31
В городской больнице №21 произошел шаг в будущее: специалисты отправили рентген органов грудной клетки на платформу «МосМедИИ». Всего через минуту они получили подробное заключение от цифрового помощника. ИИ не только интерпретировал изображение, но и разметил зоны патологических очагов, предоставив врачам протокол исследования.
По словам экспертов, искусственный интеллект обещает значительно ускорить процесс чтения различных медицинских изображений — от КТ и МРТ до флюорографии и ангиографии. Однако важно отметить, что окончательное решение все равно будет принимать врач, а ИИ станет лишь полезным инструментом в его руках.
— До конца 2024 года планируется расширить как количество медицинских организаций, так и количество ИИ-сервисов, используемых Республикой на «МосМедИИ», — сообщает Айрат Рахматуллин.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе участились случаи обращения к медикам детей с инородными предметами в пищеводе.