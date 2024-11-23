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Иремель

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Ноябрь
Жемчужины Башкирии получили охрану
23 ноября, 09:25
Июль
Природный парк в Башкирии останется без посетителей
Вслед за заповедником Шульган-Таш для посещения закрылся природный парк Иремель.
28 июля, 08:32
Ливни затопили три парка в Башкирии
Сразу несколько природных парков в Башкортостане закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в региональной Дирекции по особо охраняемым природным территориям.
1 июля, 12:03
Парк в Башкирии закрыли из-за распутицы
Природный парк «Иремель» в Белорецком районе закрыли для туристов из-за поднявшегося уровня воды, сообщили в соцсетях природоохранного учреждения.
1 июля, 06:50
Июнь
Блогер-инвалид взошёл на руках на гору Башкирии
Рустам Набиев на руках за 20 часов преодолел 15 километров, сообщил он в соцсетях.
25 июня, 01:02
Март
В Башкирии уточнили цены на посещение природных парков
Правительство региона определило входную плату для особо охраняемых зон.
5 марта, 04:48

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