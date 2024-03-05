В Башкирии уточнили цены на посещение природных парков

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
В Башкирии уточнили цены на посещение особо охраняемых зон. Соответствующее постановление приняли в правительстве республики.
Так, согласно документу, входная плата за посещение природных парков Зилим, Иремель и Мурадымовское ущелье составит 200 рублей. Посетить же Аслы-куль и Кандры-куль можно будет за 250 рублей.
Собирать деньги будут круглогодично. Отмечается, что эти средства потратят на развитие и благоустройство природных парков.
Оплатить билеты посетители могут как онлайн, так и непосредственно на контрольно-пропускных пунктах.