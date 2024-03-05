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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Стали известны цены на посещение природных парков в Башкирии

В Башкирии уточнили цены на посещение природных парков

5 марта 2024, 04:48
Фото: пресс-служба главы РБ

Стали известны цены на посещение природных парков в Башкирии

Правительство региона определило входную плату для особо охраняемых зон.

В Башкирии уточнили цены на посещение особо охраняемых зон. Соответствующее постановление приняли в правительстве республики.

Так, согласно документу, входная плата за посещение природных парков Зилим, Иремель и Мурадымовское ущелье составит 200 рублей. Посетить же Аслы-куль и Кандры-куль можно будет за 250 рублей.

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Собирать деньги будут круглогодично. Отмечается, что эти средства потратят на развитие и благоустройство природных парков.

Оплатить билеты посетители могут как онлайн, так и непосредственно на контрольно-пропускных пунктах.

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#Башкирия#Уфа#Благоустройство#Туризм#Природные парки#Иремель#Зилим#Аслы-куль#Кандры-куль
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