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Храм

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Бойцы СВО из Башкирии объединились ради святыни
14 ноября, 06:12
В Уфе строят новый храм
6 октября, 09:05
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября, 16:12
В Уфе снесут аварийный храм
Здание Храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, строившееся хозяйственным способом в начале 90-х годов, сегодня находится в аварийном состоянии и требует демонтажа, сообщает мэр Уфы.
12 июля, 14:42
2020
Храм в Башкирии включили в список выявленных объектов культурного наследия
29 декабря 2020, 11:56
2019
Храм не место раздора: что жители Уфы думают о событиях в Екатеринбурге
Медиакорсеть пообщалась с лицами духовенства, общественниками Уфы, а также вспомнила, какие события происходили вокруг церквей и мечетей республики.
22 мая 2019, 09:49
В Уфе отметили праздник Рождества Христова
7 января 2019, 04:37
2018
Священник из Уфы Роман Хабибуллин: Жизнь по вере ценнее Нобелевской премии
8 апреля 2018, 07:09
2017
Как в Красной Башкирии вместо храма решили создать парк
24 июля 2017, 13:07

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