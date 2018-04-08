Священник из Уфы Роман Хабибуллин: Жизнь по вере ценнее Нобелевской премии

- Вот вы сказали про тех, кто позволяет себе делать селфи в церкви: «Слава Богу, что вообще пришли в церковь». Все-таки, пожалуй, о том, что ростки веры в их душах дадут свои плоды, можно будет говорить, если они обретут духовного наставника, он помогал бы разобраться, что такое хорошо и что есть плохо? По своему опыту могу сказать, что обрести духовника не так-то просто. Когда мой духовный наставник отец Борис Развеев уехал из Уфы, мне так и не удалось найти нового духовника. Помню, пришла в Свято-Сергиевский собор на службу и столкнулась с тем, что во время исповеди батюшка меня вообще не слушал, а, скорее, отпустил мне «оптом» все грехи и отправил причащаться, как по конвейеру. Я к такому отношению была не готова. После этого больше на исповедь в церковь не ходила.