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Гребной канал

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Октябрь
Что Путин увидел в Уфе
18 октября, 07:39
Путин открыл в Уфе гребной канал за полмиллиарда рублей
17 октября, 15:58
Гребной канал в Уфе показали перед запуском
1 октября, 16:20
Июнь
687 млн рублей для ста человек потратят в Уфе
На строительство спортивного объекта потратят более 542 миллионов рублей и еще 145 миллионов выделят на ремонт подъездной дороги. Канал планируют завершить к юбилею Уфы. Большая часть средств выделяется их федерального бюджета.
29 июня, 04:13
Водолазы нашли труп в Уфе
Сотрудники спасательной службы завершили экстренные поиски купавшегося в неположенном месте в «Инорсе» подростка, сообщает городское управление гражданской защиты.
20 июня, 16:27

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