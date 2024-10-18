Гребной канал

687 млн рублей для ста человек потратят в Уфе

На строительство спортивного объекта потратят более 542 миллионов рублей и еще 145 миллионов выделят на ремонт подъездной дороги. Канал планируют завершить к юбилею Уфы. Большая часть средств выделяется их федерального бюджета.