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Грабители

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Подросток отбил женщину у грабителей в Башкирии
12 ноября, 05:24
Воры-вандалы разнесли гараж в Башкирии
25 октября, 06:30
В Башкирии шайка грабителей угодила в тюрьму
Бандиты кошмарили жителей 7 районов республики, вытаскивая из домов наградные значки, технику и инструменты.
4 апреля, 10:27
2023
В Уфе трое мужчин осуждены за разбой с использованием игрушечного пистолета
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
17 ноября 2023, 05:13
Серийный преступник: житель Татарстана закошмарил пенсионеров в Башкирии
3 октября 2023, 05:59
2018
В Уфе найден налетчик, напавший на офис микрозаймов
Мужчина угрожал сотрудникце офиса баллоном с бензином.
6 апреля 2018, 07:24

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