Серийный преступник: житель Татарстана закошмарил пенсионеров в Башкирии

Спустя несколько дней 81-летняя пенсионерка также обратилась с аналогичным сообщением. Женщина рассказала, что когда она подходила к подъезду своего дома, она почувствовала, что ее сумку начали тянуть. Она повернулась и увидела незнакомого мужчину. В этот момент преступник толкнул ее и вырвал сумку из ее рук, после чего она упала на землю. Женщина пыталась догнать его, но мужчина смог скрыться. В результате кражи пострадала сумка с личными вещами и сотовым телефоном стоимостью 18 тысяч рублей.