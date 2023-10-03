Серийный преступник: житель Татарстана закошмарил пенсионеров в Башкирии

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
62-летний житель города Уфы обратился в Отдел полиции №7 Управления МВД России с сообщением о грабеже. Он рассказал, что неизвестный поджидал его возле подъезда, схватив за шею и вытащив из кармана пиджака 12 тысяч рублей.
Спустя несколько дней 81-летняя пенсионерка также обратилась с аналогичным сообщением. Женщина рассказала, что когда она подходила к подъезду своего дома, она почувствовала, что ее сумку начали тянуть. Она повернулась и увидела незнакомого мужчину. В этот момент преступник толкнул ее и вырвал сумку из ее рук, после чего она упала на землю. Женщина пыталась догнать его, но мужчина смог скрыться. В результате кражи пострадала сумка с личными вещами и сотовым телефоном стоимостью 18 тысяч рублей.
51-летний житель Республики Татарстан, ранее судимый, был задержан сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 7 Управления МВД России по городу Уфе в ходе проведения розыскных мероприятий. Он признался в совершении преступлений и рассказал правоохранителям, что заранее выбирал пожилых людей в качестве потенциальных жертв. Он следил за ними, нападал и краденное имущество. Полученные от преступной деятельности деньги он тратил на свои личные нужды. Совместно с полицейскими Полка патрульно-постовой службы была осуществлена задержание подозреваемого, сообщили в пресс-службе МВД по Уфе.
На данный момент, исходя из имеющихся фактов, были возбуждены уголовные дела по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый был арестован и находится под стражей. Похищенный телефон изъят.