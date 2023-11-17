В Уфе трое мужчин осуждены за разбой с использованием игрушечного пистолета

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В отношении троих местных жителей, совершивших преступление по пп. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), приговор вынесен Октябрьским районным судом г. Уфы. Суд установил, что планирование разбойного нападения на торговую точку на ул. М. Жукова происходило в период с февраля по апрель 2023 года, в котором участвовали четверо мужчин, включая сотрудника магазина по продаже сотовых телефонов.
Злоумышленники заранее готовились к осуществлению своего плана. Они тщательно изучали помещение, проверяли его расположение и собирали информацию о графике работы. Кроме того, они приобрели игрушечные пистолеты и пластиковые стяжки, а также воспользовались автомобилем, чтобы убежать с места преступления.
В апреле этого года преступники прибыли в магазин и сразу же напали на директора и сотрудника торговой точки. Они использовали перцовый баллончик, чтобы ослабить своих жертв, затем связали им руки. После этого они забрали из сейфа более 4,8 миллионов рублей, семь смартфонов, стоимостью практически 300 тыс. рублей и покинули место преступления.
Подсудимые частично признали свою вину. Суд вынес приговор, согласно которому все четверо исполнителей будут лишены свободы на срок от 4 до 9 лет, отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд также решил взыскать с них сумму материального ущерба. Один из исполнителей уже был признан виновным ранее и получил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также был оштрафован на 100 тысяч рублей.
Ранее Mkset сообщал, что в июне этого года в Уфе и Казани полиция задержала четверых мужчин, которые несколько месяцев скрывались. Двое из них были непосредственными исполнителями преступления, а третий играл роль водителя. Интересным фактом стало то, что четвертым фигурантом оказался бывший сотрудник магазина, который, предположительно, сообщил своим сообщникам, где находятся деньги.