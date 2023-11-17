В Уфе трое мужчин осуждены за разбой с использованием игрушечного пистолета

Подсудимые частично признали свою вину. Суд вынес приговор, согласно которому все четверо исполнителей будут лишены свободы на срок от 4 до 9 лет, отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд также решил взыскать с них сумму материального ущерба. Один из исполнителей уже был признан виновным ранее и получил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также был оштрафован на 100 тысяч рублей.