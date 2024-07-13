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В Уфе задержан рецидивист угрожавший жителям города

В Уфе задержан рецидивист угрожавший жителям города

13 июля 2024, 05:39
Фото: МВД РБ
Был задержан мужчина, который в течение нескольких дней совершил два нападения на прохожих, сообщает МВД Башкортостана.

Первым жертвой злоумышленника стала 57-летняя женщина, возвращавшаяся с работы по улице Кольцевой. Неизвестный подбежал к ней, выхватил сумку и скрылся. В сумке лежали документы, деньги, два сотовых телефона и банковская карта. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

На следующий день мужчина напал на 45-летнего мужчину на улице Черниковской. Он выхватил у него сотовый телефон, причинив ущерба более чем на 10 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан «по горячим следам». Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний уроженец Давлекановского района, который совсем недавно вышел из места лишения свободы.

Как сообщают в МВД Башкирии, по обоим фактам нападений, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статье 161 УК РФ «Грабеж».

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