В Уфе задержан рецидивист угрожавший жителям города

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Первым жертвой злоумышленника стала 57-летняя женщина, возвращавшаяся с работы по улице Кольцевой. Неизвестный подбежал к ней, выхватил сумку и скрылся. В сумке лежали документы, деньги, два сотовых телефона и банковская карта. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.
На следующий день мужчина напал на 45-летнего мужчину на улице Черниковской. Он выхватил у него сотовый телефон, причинив ущерба более чем на 10 тысяч рублей.
Злоумышленник был задержан «по горячим следам». Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний уроженец Давлекановского района, который совсем недавно вышел из места лишения свободы.
Как сообщают в МВД Башкирии, по обоим фактам нападений, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статье 161 УК РФ «Грабеж».