Бизнес Башкирии обесценивается

При этом в Росстате отметили, что организации к концу июня 2024 года задолжали порядка ₽1,6 трлн. Из них просрочены ₽61,8 млрд. В эти суммы включены, в частности, долги перед банками и по займам.



За первое полугодие максимальное падение прибыли наблюдается в обрабатывающих производствах Башкирии: она снизилась почти на треть и составила всего 68,4% к январю-июню 2023 года. В рост идут только торговля, услуги и энергетика. Падение замечено даже в сфере добычи полезных ископаемых.