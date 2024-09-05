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Posted Сегодня, 18:50

Published Сегодня, 18:50

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

Бизнес Башкирии обесценивается

Бизнес Башкирии обесценивается

5 сентября 2024, 18:50
Фото: Изображение Midjourney
Такие данные следуют из сообщения башкортостанского управления Росстата в четверг, 5 сентября.

По информации статистического ведомства, в первую половину 2024 года организации региона заработали ₽170,4 млрд. Это на 24,6% меньше, чем за аналогичный период минувшего 2023 года.

При этом в Росстате отметили, что организации к концу июня 2024 года задолжали порядка ₽1,6 трлн. Из них просрочены ₽61,8 млрд. В эти суммы включены, в частности, долги перед банками и по займам.

За первое полугодие максимальное падение прибыли наблюдается в обрабатывающих производствах Башкирии: она снизилась почти на треть и составила всего 68,4% к январю-июню 2023 года. В рост идут только торговля, услуги и энергетика. Падение замечено даже в сфере добычи полезных ископаемых.

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Ранее Mkset сообщал о том, что портал Forbes включил Республику Башкортостан в десятку регионов России с самыми высокими ценами на отпуск. При этом за последние годы отдых в Башкирии стал менее доступен, чем раньше.

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