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Электропоезд

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15 августа
Поезд из Уфы попал в ДТП по пути в Адлер
15 августа, 11:41
14 августа
«Финисту» взлететь в Башкирии помешала физика
14 августа, 10:08
12 августа
«А разговоров-то было»: импортозамещённая «Ласточка» сломалась в Башкирии
12 августа, 12:50
8 августа
Уфимцы полетят на «Финистах» в Туймазы и Сибай
С субботы, 10 августа 2024 года, по выходным дням в Башкирии начнет курсировать новый российский электропоезд «Финист», сообщает глава РБ Радий Хабиров.
8 августа, 11:41
6 августа
«Финист» сменит «Ласточку» в Уфе в субботу
Импортозамещенная электричка по будням будет возить пассажиров из Шакши и Дёмы, сообщает Минтранс Башкирии.
6 августа, 12:44

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