«Финисту» взлететь в Башкирии помешала физика

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Напомним, электропоезд вышел из строя на маршруте из Белорецка в столицу региона 10 августа. В этот день «Финист» впервые принимал пассажиров в регионе. Люди рассказывали, что у поезда на десять минут заклинило двери, после чего желающим добраться до Уфы пришлось долгое время ждать пересадки. В итоге до конечной станции состав добрался лишь к полуночи — на три часа позже обещанного времени.
Поезд вернули компании «Синара», чтобы те исправили неисправность. Как пишет РЖД-Партнёр, у состава произошёл сбой в работе электроники — оборудование не выдержало напряжения на станции Инзер. Сейчас неполадка устранена, поезд вернули предприятию-эксплуатанту.