«Финисту» взлететь в Башкирии помешала физика

Напомним, электропоезд вышел из строя на маршруте из Белорецка в столицу региона 10 августа. В этот день «Финист» впервые принимал пассажиров в регионе. Люди рассказывали, что у поезда на десять минут заклинило двери, после чего желающим добраться до Уфы пришлось долгое время ждать пересадки. В итоге до конечной станции состав добрался лишь к полуночи — на три часа позже обещанного времени.