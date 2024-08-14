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«Финисту» взлететь в Башкирии помешала физика

«Финисту» взлететь в Башкирии помешала физика

14 августа 2024, 10:08
Фото: Alexander Legky / globallookpress.com
Новый «импортозамещённый» российский электропоезд сломался на первом же рейсе по дороге в Уфу — предприятие-производитель объяснилось за инцидент.

Напомним, электропоезд вышел из строя на маршруте из Белорецка в столицу региона 10 августа. В этот день «Финист» впервые принимал пассажиров в регионе. Люди рассказывали, что у поезда на десять минут заклинило двери, после чего желающим добраться до Уфы пришлось долгое время ждать пересадки. В итоге до конечной станции состав добрался лишь к полуночи — на три часа позже обещанного времени.

Поезд вернули компании «Синара», чтобы те исправили неисправность. Как пишет РЖД-Партнёр, у состава произошёл сбой в работе электроники — оборудование не выдержало напряжения на станции Инзер. Сейчас неполадка устранена, поезд вернули предприятию-эксплуатанту.

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Напомним, «Финист» был запущен в России в декабре 2023 года, а в Башкирию поступил в июле.

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