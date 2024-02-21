Пострадавших в ДТП со скорой помощью и поездом доставили санитарной авиацией в Уфу

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сотрудников стерлитамакской скорой помощи пришлось срочно доставить в уфимскую 21-ю больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Напомним, в Стерлитамаке машина скорой помощи столкнулась с локомотивом на железнодорожном переезде. Пациентка, которую перевозили в карете, погибла.
В министерстве здравоохранения рассказали Mkset.ru, что фельдшера, оказавшегося в реанимации, перевели в отделение. По словам главы ведомства, пострадавших осмотрели нейрохирург, невролог, травматолог, реаниматолог, челюстно-лицевой хирург, кардиолог и оториноларинголог.
Сам министр сегодня посетил пациентов. Оперативного вмешательства, по его словам, для лечения бригады скорой помощи не потребуется.