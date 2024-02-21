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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:31

Санитарная авиация доставила в Уфу работников скорой, столкнувшейся с поездом

Пострадавших в ДТП со скорой помощью и поездом доставили санитарной авиацией в Уфу

21 февраля 2024, 07:23

Санитарная авиация доставила в Уфу работников скорой, столкнувшейся с поездом

Одну из пострадавших перевели из реанимации в отделение.

Сотрудников стерлитамакской скорой помощи пришлось срочно доставить в уфимскую 21-ю больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Напомним, в Стерлитамаке машина скорой помощи столкнулась с локомотивом на железнодорожном переезде. Пациентка, которую перевозили в карете, погибла.

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В министерстве здравоохранения рассказали Mkset.ru, что фельдшера, оказавшегося в реанимации, перевели в отделение. По словам главы ведомства, пострадавших осмотрели нейрохирург, невролог, травматолог, реаниматолог, челюстно-лицевой хирург, кардиолог и оториноларинголог.

Сам министр сегодня посетил пациентов. Оперативного вмешательства, по его словам, для лечения бригады скорой помощи не потребуется.

#Общество#Уфа#Стерлитамак#Смертельное ДТП#ДТП#ДТП с поездом#Новости Башкирии#Транспорт#ДТП со скорой помощью#Идэль Гумеров
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