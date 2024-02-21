Пострадавших в ДТП со скорой помощью и поездом доставили санитарной авиацией в Уфу

В министерстве здравоохранения рассказали Mkset.ru, что фельдшера, оказавшегося в реанимации, перевели в отделение. По словам главы ведомства, пострадавших осмотрели нейрохирург, невролог, травматолог, реаниматолог, челюстно-лицевой хирург, кардиолог и оториноларинголог.