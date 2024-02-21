Минздрав прокомментировал страшную аварию в Стерлитамаке

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В министерстве здравоохранения рассказали о последствиях столкновения кареты скорой помощью с поездом.
Напомним, скорая помощь не успела покинуть железнодорожный переезд — в машину врезался маневровый локомотив.
МЧС Башкирии сообщало о том, что в результате столкновения скончалась 67-летняя пациентка, больная пневмонией. Пресс-релиз ведомства был опубликован в 21:32. Министерство здравоохранения в 0:06 опубликовало пост, в котором говорится, что четверо пострадавших госпитализированы в городскую больницу №1 города Стерлитамак, один человек — погиб. Из числа пострадавших один человек находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести.
Ситуацию взял на контроль министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.