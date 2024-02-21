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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Минздрав Башкирии рассказал о скорой, столкнувшейся с поездом

Минздрав прокомментировал страшную аварию в Стерлитамаке

21 февраля 2024, 03:08
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Минздрав Башкирии рассказал о скорой, столкнувшейся с поездом

В ситуацию пришлось вмешаться министру здравоохранения.

В министерстве здравоохранения рассказали о последствиях столкновения кареты скорой помощью с поездом.

Напомним, скорая помощь не успела покинуть железнодорожный переезд — в машину врезался маневровый локомотив.

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МЧС Башкирии сообщало о том, что в результате столкновения скончалась 67-летняя пациентка, больная пневмонией. Пресс-релиз ведомства был опубликован в 21:32. Министерство здравоохранения в 0:06 опубликовало пост, в котором говорится, что четверо пострадавших госпитализированы в городскую больницу №1 города Стерлитамак, один человек — погиб. Из числа пострадавших один человек находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести.

Ситуацию взял на контроль министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

#Происшествия#Стерлитамак#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#ДТП со скорой помощью#Идэль Гумеров
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