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Делегация

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Ноябрь 2024
Женщина-министр отправилась на СВО из Башкирии
Официальная делегация должна доставить гуманитарную помощь в прифронтовые области, сообщил в понедельник, 4 ноября, руководитель Бижбулякского района Артур Зарипов.
4 ноября 2024, 07:48
Октябрь 2024
В Уфу прилетел не тот Лукашенко
16 октября 2024, 19:40
Сентябрь 2024
Глава ЛНР отправил в Башкирию медаль
Руководитель администрации Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о награждении начальника башкортостанского Минздрава Айрата Рахматуллина, сообщают в пресс-службе ведомства в среду, 11 сентября.
11 сентября 2024, 14:18
Уфимский форум презентовали на ВЭФ-2024
Во Владивостоке делегация Башкирии разрекламировала готовящийся в Уфе международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».
5 сентября 2024, 19:04
Апрель 2024
Глава Башкирии Радий Хабиров уехал в Дубай
В пресс-службе главы региона поездку на Ближний Восток объяснили участием в экономическом форуме.
23 апреля 2024, 09:43

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