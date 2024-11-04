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Posted 4 ноября, 07:48

Published 4 ноября, 07:48

Modified 4 ноября, 07:50

Updated 4 ноября, 07:50

Женщина-министр отправилась на СВО из Башкирии

Женщина-министр отправилась на СВО из Башкирии

4 ноября 2024, 07:48
Фото: Зухра Гордиенко.
Официальная делегация должна доставить гуманитарную помощь в прифронтовые области, сообщил в понедельник, 4 ноября, руководитель Бижбулякского района Артур Зарипов.

Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко вместе с командой волонтеров отправилась в зону специальной военной операции. Как сообщает глава Бижбулякского района Артур Зарипов, вместе с министром в прифронтовую зону с важным грузом уехала и другая представительница прекрасного пола — бизнес-шериф местной администрации Эллина Суфиянова. В задачу женщин и волонтеров входит доставка гуманитарной помощи.

— Пожелаем им успехов в их важной миссии и безопасного возвращения, — резюмировал своё сообщение Артур Зарипов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии медаль за правильное воспитание сына получил отец бойца ЧВК «Вагнер», прошедшего Бахмут.

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