Женщина-министр отправилась на СВО из Башкирии

Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко вместе с командой волонтеров отправилась в зону специальной военной операции. Как сообщает глава Бижбулякского района Артур Зарипов, вместе с министром в прифронтовую зону с важным грузом уехала и другая представительница прекрасного пола — бизнес-шериф местной администрации Эллина Суфиянова. В задачу женщин и волонтеров входит доставка гуманитарной помощи.