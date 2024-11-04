Женщина-министр отправилась на СВО из Башкирии

Posted 4 ноября, 07:48
Published 4 ноября, 07:48
Modified 4 ноября, 07:50
Updated 4 ноября, 07:50
Министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко вместе с командой волонтеров отправилась в зону специальной военной операции. Как сообщает глава Бижбулякского района Артур Зарипов, вместе с министром в прифронтовую зону с важным грузом уехала и другая представительница прекрасного пола — бизнес-шериф местной администрации Эллина Суфиянова. В задачу женщин и волонтеров входит доставка гуманитарной помощи.
— Пожелаем им успехов в их важной миссии и безопасного возвращения, — резюмировал своё сообщение Артур Зарипов.
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