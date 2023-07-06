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Тысячи жителей Башкирии стали жертвами кровососущих насекомых

6 июля 2023, 16:40
Фото: 1MI

Более 8 тысяч жителей Башкирии пострадали от укусов клещей

От укусов клещей пострадали 2,7 тысяч детей из общего числа обратившихся в республиканские медучреждения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ

По информации ведомства, по состоянию на 6 июля с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратилось 8 249 человек. Среди них 2 792 — дети. Отмечается, что в прошлом году, было зарегистрировано 8 240 подобных обращений.

На сегодняшний день в республике дезинсекция была проведена на площади 3 999,1 га, из которых 1 389,3 га — территории, на которых размещаются летние оздоровительные организации.

В ведомстве напоминают, что в случае укуса клеща необходимо сдать его на анализ на вирус клещевого энцефалита. В Уфе это можно сделать в двух лабораториях по адресу: ул. Шафиева, 7 и Карла Маркса, 69.

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#Азамат Нухов#Город#Происшествия#Общество#Клещи#Природа#Дикая природа#Природные парки#Насекомые#Медицина#Данные аналитиков
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