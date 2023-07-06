Тысячи жителей Башкирии стали жертвами кровососущих насекомых

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
По информации ведомства, по состоянию на 6 июля с жалобами на укусы клещей в медучреждения обратилось 8 249 человек. Среди них 2 792 — дети. Отмечается, что в прошлом году, было зарегистрировано 8 240 подобных обращений.
На сегодняшний день в республике дезинсекция была проведена на площади 3 999,1 га, из которых 1 389,3 га — территории, на которых размещаются летние оздоровительные организации.
В ведомстве напоминают, что в случае укуса клеща необходимо сдать его на анализ на вирус клещевого энцефалита. В Уфе это можно сделать в двух лабораториях по адресу: ул. Шафиева, 7 и Карла Маркса, 69.