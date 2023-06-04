Названы районы Башкирии, где больше всего детей с ожирением

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Стали известны данные по ожирению среди детей в городах и районах Башкирии. Согласно докладу Роспотребнадзора РБ за 2022 год, показатель заболеваемости среди подростков составил 3 521 на 100 тысяч, что на 86,01% больше в сравнении с 2021 года. Случаи ожирения среди детей до 14 лет в 2022 году составил 1 156,83 на 100 тысяч, что на 71,4% выше показателей прошлого года.
Чаще всего избыточным весом дети страдают в Сибае — показатель в городе выше в 10,5 раза среднего по республике. Аналогичная ситуация в Калтасинском районе, где средние значения по республике превышены в 4,2 раза, в Стерлибашевском, Зианчуринском, Буздякском районах и Октябрьском — в 3,5 — 3,9 раза. В Белебеевском, Благовещенском, Мелеузовском, Зилаирском, Аургазинском районах — в 2,1 — 2,5 раза.
Ранее эксперты сообщали в каких районах высокий уровень смерти среди детей до одного года.