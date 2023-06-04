Названы районы Башкирии, где больше всего детей с ожирением

Стали известны данные по ожирению среди детей в городах и районах Башкирии. Согласно докладу Роспотребнадзора РБ за 2022 год, показатель заболеваемости среди подростков составил 3 521 на 100 тысяч, что на 86,01% больше в сравнении с 2021 года. Случаи ожирения среди детей до 14 лет в 2022 году составил 1 156,83 на 100 тысяч, что на 71,4% выше показателей прошлого года.