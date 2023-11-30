Жители Башкирии стали меньше тратить на рестораны и больше — на развлечения

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
В Башкирии общие потребительские расходы на семью из трех человек в месяц составили 64 623 рубля. Таким образом, сумма среднемесячных расходов в республике выросла на 9,8% по сравнению с прошлым годом.
Помимо этого, расходы на кафе и рестораны сократились на 40%. В то же время жители республики стали больше тратиться на спортивные и культурные мероприятия — расходы на них за год выросли на 12,5%.
Подобная тенденция отмечается и в других российских регионах. По данным статистики, расходы россиян на спортивные и культурные мероприятия, отдых и хобби выросли на 29,1%. Затраты на посещение кафе и ресторанов в среднем увеличились на 13,4%.
В целом потребительские расходы населения номинально увеличилась на 7,2%, в реальном выражении — на 1,5%.
Ранее стало известно, сколько в среднем жители республики тратят на алкогольную и табачную продукцию. По итогам первой половины 2023 года Башкирия стала одним из регионов ПФО, где расходы на данные товарные категории сократились по сравнению с прошлым годом.