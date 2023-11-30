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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

Расходы жителей Башкирии на кафе и рестораны за год сократились на 40%

Жители Башкирии стали меньше тратить на рестораны и больше — на развлечения

30 ноября 2023, 15:31
Фото: 1MI

Расходы жителей Башкирии на кафе и рестораны за год сократились на 40%

РБК-Уфа со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Башкирии общие потребительские расходы на семью из трех человек в месяц составили 64 623 рубля. Таким образом, сумма среднемесячных расходов в республике выросла на 9,8% по сравнению с прошлым годом.

Помимо этого, расходы на кафе и рестораны сократились на 40%. В то же время жители республики стали больше тратиться на спортивные и культурные мероприятия — расходы на них за год выросли на 12,5%.

Подобная тенденция отмечается и в других российских регионах. По данным статистики, расходы россиян на спортивные и культурные мероприятия, отдых и хобби выросли на 29,1%. Затраты на посещение кафе и ресторанов в среднем увеличились на 13,4%.

В целом потребительские расходы населения номинально увеличилась на 7,2%, в реальном выражении — на 1,5%.

Ранее стало известно, сколько в среднем жители республики тратят на алкогольную и табачную продукцию. По итогам первой половины 2023 года Башкирия стала одним из регионов ПФО, где расходы на данные товарные категории сократились по сравнению с прошлым годом.

#Общество#Потребитель#Статистика#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Данные аналитиков#Развлечения#Развлекательные программы#Кафе#Рестораны
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