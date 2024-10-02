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Дачники

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Октябрь
Под Уфой сотни домашних животных обречены на голодную смерть
2 октября, 05:28
Август
Эксперты рассказали, что делать с томатами в августе — от обрезки до мульчирования
28 августа, 12:30
Чтобы не было сюрпризов: эксперт дал совет, как подготовить дачу к осени
14 августа, 13:08
Июль
Как уфимцы отреагировали на призыв эвакуироваться с дач
Mkset решил выяснить, прислушались ли дачники к рекомендациям спасателей, оповестивших ранее о переливе дороги в Кировском районе города.
4 июля, 17:15
СРОЧНО. В Уфе объявили эвакуацию
4 июля, 11:37

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