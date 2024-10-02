Под Уфой сотни домашних животных обречены на голодную смерть

Posted 2 октября, 05:28
Published 2 октября, 05:28
Modified 2 октября, 05:30
Updated 2 октября, 05:30
Жители уфимского района жалуются, что с приходом осени количество брошенных домашних животных просто катастрофически увеличилось.
Люди закрывают дачный сезон, забирают урожай и ценные вещи, а животных, подбрасывают в соседние деревни или коттеджные поселки, оставляют у магазинов или выбрасывают из автомобилей прямо на оживлённые трассы.
Питомец, живший в семье и уюте, совершенно неожиданно оказывается на улице. В такие моменты для живого существа мир переворачивается с ног на голову, и он остаётся в полной растерянности и страхе, не понимая, что ему нужно делать дальше.
— Собаку берут весной на сезон для охраны дачного имущества. Осенью все нужное увезли обратно в город, а собаку брать ни к чему… Или кошку взяли, чтоб мышей ловила, сезон прошел, все в город собрались, а ее оставили. Или добрые родители, бабушки, дедушки берут котенка или щенка для развлечения детей на даче, а в городской квартире им не место. Нужно выгуливать, убирать, заботиться — слишком хлопотно, — рассказывает Светлана, жительница деревни Березовка, расположенной рядом с аэропортом.
По словам жителей пригородных поселков. Дачные собаки от холода и голодного существования собираются в стаи. И они эти очень опасны. Проблема бездомных собак на сегодняшний момент остается достаточно острой. Ежегодно люди обращаются за медицинской помощью в результате нападений бродячих псов, а по всей стране регулярно всплывают истории о нападении собак на детей. И виноваты в этом только люди.
У многих до сих пор в памяти история 2021 года, когда в селе Сафарово Учалинского района Башкирии стая собак буквально растерзала мальчика катавшегося на велосипеде.
Кому потом решать проблемы?
Жители деревень, расположенных близ дачных посёлков, мягко говоря, недолюбливают дачников: поздней осенью и зимой именно они сталкиваются с брошенными животными, которые, если не гибнут сразу, то становятся дикими, размножаются, таскают домашних птиц, и нападают на людей, заражают домашних животных.
— Подъехал черный джип, две женщины вышли из него, прилично одеты, недолго походили вдоль забора и уехали. Вышла, смотрю — кошку подбросили. Видно, что домашняя прирученная И так каждый год. Знала бы — сфотографировала не телефон и выложила в соц. сетях. Пусть хоть кто-то бы их узнал и пристыдил — Татьяна, село Таптыково.
— Два дня назад пришла на террасу кошка из леса, там, где находятся сады. Видно, что она не все время жила на улице, очень голодная, просилась погладить и покормить. Сегодня с той же стороны пришел второй кот. Люди бросают животных, они прибиваются в жилые поселки, что с ними случится зимой — бывшие владельцы даже не думают. Возможно, они переживут зиму и расплодятся, что увеличит количество бездомных животных. Не нужно животное тебе надолго — не заводи. В приютах все переполнено. И с детства нужно в голову закладывать, что животные такие же твари божьи, мы должны им помогать — Карина из деревни Осоргино.
— Прошлой осенью, пять кошек приходили к дому каждое утро. Все голодные. Пронзительно мяукают просят еду смотрят в глаза. Что с ними делать? Подкармливаем чем можем. Но домой же не заберешь свои есть. Безответственность людей просто поражает. Бросают на холоде, на верную смерть, а сами сидят в тёплых домах и не думают, что животные погибают в муках — Екатерина, жительница деревни Торфяное.
Запуганный, загнанный собаками енот на главном фото в иллюстрации к статье был снят с электрического столба жителями деревни в уфимском районе — откормили, передали в добрые руки. Енот был домашний, охотно брал еду из рук людей, назвали Яша.
По словам специалистов-ветеринаров, смерть животного от переохлаждения долгая и мучительна.
— К сожалению, смерть животных, которых бросают на голод и холод уезжающие дачники, и если их не подберет сердобольный сторож, неизбежна. Критическая температура для животных начинается с -15 градусов. Длительное переохлаждение, а еще они и намокают приводит к снижению температуры, снижается уровень глюкозы в крови, в следствии чего застывают мышцы, замедляется сердцебиение и дыхание. Далее кома и смерть. То есть бросая животных на холод и голод люди обрекают их на мучительную смерть, — пояснила ветеринар из с. Булгаково Наталья Чащевая.
Как решать проблему?
Согласно статье 245 пункта 1 Уголовного кодекса РФ, жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье карается законом.
Однако, чтобы привлечь к ответственности по этому закону животное должно быть не просто выброшено на улицу, а лишено возможности для свободного перемещения и добычи пищи и воды.
В июле 2023 года приняты поправки к закону № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», в статье 11 «Защита животных от жестокого обращения» и подпункте 2 пункта 2 данной статьи владельцам запрещается отказываться от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом.
Основываясь на эти поправки, можно подать иск на нерадивых хозяев. Но как доказать, что оставленные братья наши меньшие принадлежат именно этим людям? Даже если вы точно знаете, что ваши соседи бросили животное, они могут сказать: «Где указано что это мой кот? Пес?».
— Проблема бездомных животных серьезная. Мы все сталкивались с кошмарными сообщениями о том, как они нападают на людей, особенно трагичны случаи с детьми. Мы, как общество, должны найти такой путь, который защитит и животных от жестокого обращения, и людей от последствий этой жестокости. Эта общая проблема, и решать ее нужно на основании уже существующих законов. Необходимо работать с владельцами, чтобы они осознавали свою ответственность за животных, не бросали их и не отпускали на самовыгул. Также необходима централизованная работа по обращению с животными без владельцев в районах республики, — подчеркнула депутат Совета сельского поселения Зубовский, Ананстасия Каткова.
Как решают проблему в других странах.
Страны, где проблему с бездомными животными решили приняты следующие законы:
— Четкое определение и введение в законодательство прав животных и обязанностей их заводчиков.
— Чипирование всех животных без исключения.
— Высокие налоги на содержание домашних животных.
— Суровые наказания и высокие денежные штрафы за плохое отношение к питомцам.
— Массовая стерилизация животных.
Например, в Нидерландах за жестокое обращение с животным тюрьма на 3 года и штраф 17000 евро. За брошенную кошку или собаку в Италии — уголовная ответственность: год тюрьмы и штраф 10 тысяч евро. Жестокое обращение с животными карается заключением сроком до 1 года и штрафом до 15 тыс. евро.
Подходят ли нам такие правила для заводчиков животных? Высокие налоги для одиноких бабушек с маленькой пенсией? Но ведь не они бросают своих питомцев. Для многих это единственная радость, живая душа.
«О величии нации и ее моральном прогрессе можно судить по тому, как она обращается с животными.» — Махатма Ганди.
Зоозащитники настаивают на том, что детям с ранних лет нужно прививать ответственность к животным. Родители личным примером должны показать правильное отношение к братьям нашим меньшим. Педагоги в школах и воспитатели в детских учреждениях призывать детей к ответственности. Рассказывать им о том, что происходит. Что маленькие пушистые котята и щенки не игрушки. А большая ответственность на многие годы. Отношение к животным — общая ответственность.
— Оставлять животных — преступление. Чем думают эти люди, оставляя их на дачах на зиму. Особенно добрые подбрасывают в приюты. Только там тоже им не рады. Осень самое тяжелое место для приютов. Увеличиваются расходы на корм, отопление, расходники. Ресурсов и мест катастрофически не хватает. Брошенным животным почти всегда требуется помощь. Медикаменты (обработки, вакцины, лекарства). Приюты сами нуждаются в помощи. Как достучаться до этих людей? — подчеркнула зоозащитница Екатерина Фролова.
Реальная история одного кота из СНТ
— Рыжий — красавец! Необычная морда — смесь перса и еще кого-то, роскошные усы, уверенный взгляд, львиные манеры. Ему повезло. Наш сосед — ветеринар, заводчик хаски, круглый год живет на даче. Три года назад, в дни первых заморозков промозглого ноября, рыжий пришел к нему на крыльцо. Истощённый, раненый — еле дышал. Грязная шерсть в колтунах и репьях, облезлый хвост. И такая беспросветная тоска в глазах, — рассказывает Светлана.
Нелюди, бросившие четвероногих на дачах, наивно полагают, что животные прекрасно переживут зиму самостоятельно. «Мышей полно! Шерсть густая. Найдут новых хозяев…». Зачем обманывать себя и других — особенно детей, оправдывая собственную подлость? Домашние питомцы не могут существовать без человека в условиях суровой зимы. Какое-то время их подкармливают сердобольные люди, а позже, когда и они уезжают, животные обречены.
Рыжего выходили. Лишь профессиональные навыки и безграничная любовь к животным нашего соседа-ветеринара спасли жизнь кота. Мы познакомились с ним позапрошлой весной. Кот осторожно, не сразу подошел к нам. Сытый, ухоженный, важный. Каждый раз, когда мы начинаем готовить шашлыки — тут как тут. Сидит рядом, ждет угощенья. Особенно жалует курицу и рыбу. Если время ожидания затягивается — деликатно, но настойчиво мяукает и смешно перебирает лапами. На руки не идет, гладить себя категорически не позволяет.
— Однажды, у забора соседа появилась женщина средних лет, увидев Рыжего произнесла: «Ой, это же наш котик! Иди ко мне, Брасик!». Рыжий повернулся, посмотрел на нее внимательно и зашел в свой дом. К своему настоящему хозяину, тому который не оставил погибать на холоде. К человеку, который каждый день кормит и заботится о нем независимо от времени года. А женщина, опустила голову и побрела своей дорогой. Больше ее не видели. Может хоть что-то она поняла? — продолжает автор.
Если вы взяли ответственность за живое существо, нельзя бросать его, обрекая на верную мучительную смерть.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]