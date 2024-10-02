Под Уфой сотни домашних животных обречены на голодную смерть

Рыжего выходили. Лишь профессиональные навыки и безграничная любовь к животным нашего соседа-ветеринара спасли жизнь кота. Мы познакомились с ним позапрошлой весной. Кот осторожно, не сразу подошел к нам. Сытый, ухоженный, важный. Каждый раз, когда мы начинаем готовить шашлыки — тут как тут. Сидит рядом, ждет угощенья. Особенно жалует курицу и рыбу. Если время ожидания затягивается — деликатно, но настойчиво мяукает и смешно перебирает лапами. На руки не идет, гладить себя категорически не позволяет.