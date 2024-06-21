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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?

Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?

21 июня 2024, 04:37
Фото: Изображение Midjourney
Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?
Представьте себе ситуацию: вы купили билет на долгожданный рейс, приехали в аэропорт, прошли регистрацию и тут выясняется, что вас не пускают на борт. Почему? Потому что авиакомпания продала больше билетов, чем мест в самолете. Звучит как кошмар, правда?

Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест в самолете. Зачем это делать? Компании рассчитывают на то, что часть пассажиров не явится на рейс по разным причинам: изменились планы, забыли или перепутали дату вылета. Однако иногда все пассажиры приходят и тогда начинается хаос.

История пермского педагога

Чтобы лучше понять проблему, давайте рассмотрим реальный случай. В октябре прошлого года педагог из Перми не смогла улететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа». На регистрации ей сказали, что билетов продано больше, чем мест в самолете, и просто не пустили её на борт. В итоге ей пришлось покупать новый билет за свои деньги, а потом оказалось, что и обратный билет был аннулирован. В итоге она потратила кучу денег и нервов.

Что делать в такой ситуации?

Если вы столкнулись с овербукингом, первое, что нужно сделать — это не паниковать. Да, ситуация неприятная, но есть несколько шагов, которые помогут вам отстоять свои права.

Во-первых, соберите все документы, подтверждающие вашу покупку билета. Это могут быть распечатки электронного билета, чеки об оплате и т. д. Далее, попросите у представителя авиакомпании справку о том, что вас не посадили на рейс. Это важный документ, который пригодится вам в дальнейшем.

Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест в самолете.Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест в самолете.
Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест в самолете.
Фото: 1MI

Ваши права и возможности

Авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам определенные услуги в случае задержки или отмены рейса по их вине. Например, если вы ждете рейс более двух часов, вам должны предоставить прохладительные напитки. Если задержка больше четырех часов — горячее питание. В случае, если ожидание затягивается на восемь часов днем или шесть часов ночью, вам обязаны предоставить гостиницу.

Овербукинг, по сути, является виной перевозчика, поэтому вы можете требовать эти услуги. Воспользуйтесь этим правом!

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Подача претензии

Если вам отказывают в посадке на рейс, пишите претензию. Описывайте в ней всю ситуацию и ваши требования. Претензию можно подать как в бумажном виде, так и через сайт авиакомпании. Если никакой реакции не последует, не стесняйтесь обращаться в Роспотребнадзор, Росавиацию или даже в суд.

История с хэппи-эндом

Возвращаясь к истории педагога из Перми: она обратилась в суд и выиграла дело. Суд обязал авиакомпанию выплатить женщине компенсацию за новые билеты, неустойку, проценты по долгу, а также моральный ущерб. В общей сложности это составило 290 тысяч рублей.

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