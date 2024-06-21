Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Овербукинг — это ситуация, когда авиакомпания продает больше билетов, чем имеется мест в самолете. Зачем это делать? Компании рассчитывают на то, что часть пассажиров не явится на рейс по разным причинам: изменились планы, забыли или перепутали дату вылета. Однако иногда все пассажиры приходят и тогда начинается хаос.
Чтобы лучше понять проблему, давайте рассмотрим реальный случай. В октябре прошлого года педагог из Перми не смогла улететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа». На регистрации ей сказали, что билетов продано больше, чем мест в самолете, и просто не пустили её на борт. В итоге ей пришлось покупать новый билет за свои деньги, а потом оказалось, что и обратный билет был аннулирован. В итоге она потратила кучу денег и нервов.
Если вы столкнулись с овербукингом, первое, что нужно сделать — это не паниковать. Да, ситуация неприятная, но есть несколько шагов, которые помогут вам отстоять свои права.
Во-первых, соберите все документы, подтверждающие вашу покупку билета. Это могут быть распечатки электронного билета, чеки об оплате и т. д. Далее, попросите у представителя авиакомпании справку о том, что вас не посадили на рейс. Это важный документ, который пригодится вам в дальнейшем.
Авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам определенные услуги в случае задержки или отмены рейса по их вине. Например, если вы ждете рейс более двух часов, вам должны предоставить прохладительные напитки. Если задержка больше четырех часов — горячее питание. В случае, если ожидание затягивается на восемь часов днем или шесть часов ночью, вам обязаны предоставить гостиницу.
Овербукинг, по сути, является виной перевозчика, поэтому вы можете требовать эти услуги. Воспользуйтесь этим правом!
Если вам отказывают в посадке на рейс, пишите претензию. Описывайте в ней всю ситуацию и ваши требования. Претензию можно подать как в бумажном виде, так и через сайт авиакомпании. Если никакой реакции не последует, не стесняйтесь обращаться в Роспотребнадзор, Росавиацию или даже в суд.
Возвращаясь к истории педагога из Перми: она обратилась в суд и выиграла дело. Суд обязал авиакомпанию выплатить женщине компенсацию за новые билеты, неустойку, проценты по долгу, а также моральный ущерб. В общей сложности это составило 290 тысяч рублей.