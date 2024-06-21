Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?

Чтобы лучше понять проблему, давайте рассмотрим реальный случай. В октябре прошлого года педагог из Перми не смогла улететь в Москву рейсом авиакомпании «Победа». На регистрации ей сказали, что билетов продано больше, чем мест в самолете, и просто не пустили её на борт. В итоге ей пришлось покупать новый билет за свои деньги, а потом оказалось, что и обратный билет был аннулирован. В итоге она потратила кучу денег и нервов.