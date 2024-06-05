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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Мужчина выиграл ₽2,2 млн в один клик в Башкирии

Мужчина выиграл ₽2,2 млн в один клик в Башкирии

5 июня 2024, 10:53
Фото: 1MI
Организаторы лотереи сообщают, что победитель розыгрыша приобрел выигрышный билет через мобильное приложение.

Житель Республики Башкортостан вытащил виртуальный счастливый билетик. Мужчина выиграл в государственную лотерею «Рапидо 2.0» около ₽2 265 190. Известно, что счастливчик купил лотерейный билет через мобильное приложение розыгрыша.

Розыгрыш состоялся в среду, 5 июня. По данным организаторов лотереи, пока удачливый мужчина из Башкортостана за выигрышем не обращался. Не исключено, что он еще не знает, как окупилась его инвестиция в ₽50. Именно столько в лотерее стоил один билетик.

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