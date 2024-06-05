Мужчина выиграл ₽2,2 млн в один клик в Башкирии

Розыгрыш состоялся в среду, 5 июня. По данным организаторов лотереи, пока удачливый мужчина из Башкортостана за выигрышем не обращался. Не исключено, что он еще не знает, как окупилась его инвестиция в ₽50. Именно столько в лотерее стоил один билетик.